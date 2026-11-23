Az Ortutay Elemér Görögkatolikus Központ és a Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület november 21-én negyedik alkalommal szervezett Erzsébet-napi szavalóversenyt Beregszászban.

Az idei alkalom középpontjában Árpád-házi Szent Erzsébet személye állt. A szervezők fontosnak tartották, hogy a kárpátaljai gyermekek is megismerjék Szent Erzsébet életét, aki amellett, hogy a magyar szentek sorába tartozik, az egész világon nagy tiszteletnek örvend.

A versenyre ezúttal Kárpátalja 12 iskolájából 57 diák nevezett be.

Őket, kísérőiket és felkészítő tanáraikat Lődár Jenő beregszászi görögkatolikus áldozópap, a Görögkatolikus Ifjúsági Szövetség elnöke köszöntötte. Kiemelte, hogy a végeredménytől függetlenül a jelenlévő gyermekek önmagában a versenyen való részvétellel is győztesek. Már azzal elismerték őket és a tehetségüket, hogy benevezhettek a szavalóversenyre. S további nyeremény számukra, hogy megismerhették Árpád-házi Szent Erzsébet életé, s megtanulhattak egy költeményt róla.

A köszöntő után röviden bemutatták Árpád-házi Szent Erzsébet életét. II. András magyar király leánya 1207-ben született. Mindössze 4 éves volt, amikor eljegyezték Hermann türingiai tartománygróffal és Türingiába vitték, ahol német nevelést kapott.

Vőlegénye korai halála után annak öccséhez, Lajoshoz adták feleségül 14 éves korában. A Wartburg városában élő párnak három gyermeke született.

A mélyen vallásos Erzsébet a családi kötelességei mellett sok időt töltött a szegények és rászorulók gondozásával. Menedékhelyet alapított árva gyerekek részére, kórházat hozott létre a betegek ápolására. Minderről számos legenda maradt fenn.

Férje, Lajos részt vett a keresztes háborúban, ahol életét vesztette. Ettől kezdve Erzsébet csak a gyermekeinek és a betegek szolgálatának szentelte életét. Nagyon szerény körülmények között élt, minden vagyonát a rászorulókra költötte. Belépett Assisi Szent Ferenc harmadrendjébe és szegénységi fogadalmat tett. Mindössze 24 éves volt, amikor elhunyt.

Négy évvel a halálát követően, 1235-ben IX. Gergely pápa szentté avatta Árpád-házi Szent Erzsébetet.

Szerte a világon számos templomot szenteltek fel a tiszteletére. Kárpátalján is több emléke maradt fenn.

A makkosjánosi református templom eredetileg 1321-ből származó, Árpád-házi Szent Erzsébet tiszteletére felszentelt római katolikus templom volt.

Aknaszlatinán a római katolikus templomkertben a millennium tiszteletére kialakított szoborparkban Árpád-házi Szent Erzsébet szobra is megtalálható.

A mai napig megtekinthető a XIV. században épült huszti, ma református templom északi falán Erzsébet freskója.

A magyar katolikus egyház november 19-én emlékezik meg Árpádházi Szent Erzsébetről.

Ehhez kapcsolódva választották idén az ő személyét az Erzsébet-napi szavalóverseny témájául.

A továbbiakban 3 kategóriában (1–3. osztály, 4–5. osztály, 6–9. osztály) adták elő a verseket a versenyzők.

Az 1–3. osztályosoknál Izsák Dominika, az Ortutay Elemér Görögkatolikus Központ munkatársa; Rácz Milán, a Beregszászi Bethlen Gábor Líceum angol szakos pedagógusa és Papp-Reskó Angéla, a Tiszacsomai Kultúrház vezetője értékelte a szavalatokat.

A 4–5. osztályosok, valamint a 6–9. osztályosok esetében dr. Csordás László író, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Filológia Tanszékének előadója; Jakab Eleonóra, beregszászi biológus, tanár, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Biológia és Kémia Tanszék adjunktusa és a Beregszászi Keresztény Értelmiségiek Szövetségének elnöke, valamint Pősze Mária, magyar irodalom és nyelv szakos tanár, a Mátyfalvi Gimnázium pedagógusa zsűrizte a versenyzőket.

Az eredményhirdetésen valamennyi szavalót emléklappal és egy kis ajándékkal jutalmazták meg. A 25 felkészítő pedagógus munkáját is ajándékkal értékelték a szervezők.

Az idei szavalóversenyen az alábbi eredmény született:

Az 1–3. osztályosok kategóriája:

Első helyezést ért el Badó Zoé (Dédai Gimnázium, 1. osztály, felkészítő tanár: Simon Mónika).

Második lett Kálnyicka Hanna-Zita (Barkaszói Líceum, 3. osztály, felkészítő tanár: Hegedűs Katalin).

Harmadik helyen végzett Kiss Benett (Batári Szent Mihály Görögkatolikus Elemi iskola, 2. osztály, felkészítő tanár: Bocskor Erika).

Különdíjban részesültek: Tüzes Dominik (Batári Szent Mihály Görögkatolikus Elemi iskola, 2. osztály, felkészítő tanár: Bocskor Erika); Princ Elizabeth (Nagyberegi Dobrai Péter Középiskola, 1. osztály, felkészítő tanár: Zenics-Lőrinc Edina); Szteblák Máté (Barkaszói Líceum, 3. osztály, felkészítő tanár: Hegedűs Katalin).

A 4–5. osztályosok kategóriája:

Első lett Kaliskó Szofia (Nevetlenfalui Középiskola, 4. osztály, felkészítő tanár: Jakab Csilla).

Másodikként végzett Orosz Hanna (Gáti Kovács Vilmos Líceum, 4. osztály, felkészítő tanár: Végh Valéria).

Harmadik helyezést ért el Okszenyuk Dorina (Barkaszói Líceum, 5. osztály, felkészítő tanár: Tóth Anikó).

Különdíjban részesültek: Mihalev Zalán (Gáti Kovács Vilmos Líceum, 4. osztály, felkészítő tanár: Végh Valéria) és Petrás Kamilla (Jánosi líceum, 5. osztály, felkészítő tanár: Szenykó Anetta).

A 6–9. osztályosok kategóriája:

Első helyezést ért el Popov Szabina (Beregszászi Kossuth Lajos líceum, 8. osztály, felkészítő tanár: Huszti-Kacsur Andrea).

Másodikként végzett Csirpák Anna (Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum, 6. osztály, felkészítő tanár: Balogh-Zeke Zsuzsanna).

Harmadik lett Baranyi Maximilián (Nagydobronyi Református Líceum, 6. osztály, felkészítő tanár: Gyurkovics Gabriella).

Különdíjban részesült Lőrinc Vanda (Beregszászi Kossuth Lajos líceum, 9. osztály, felkészítő tanár: Huszti-Kacsur Andrea).

Valamennyi díjazott értékes ajándékban és oklevélben részesült.

Marosi Anita

Kárpátalja.ma

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