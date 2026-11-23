Támogatásáról biztosította a kárpátaljai magyarokat és az Oroszország által megtámadott ukrán népet Magyar Péter miniszterelnök hétfőn napirend előtt az Országgyűlésben, jelezve, rövidesen Kárpátaljára látogat. Azt is mondta: nem visz közelebb az Európai Tanács elnökének hétvégi javaslata az Európai Unió következő költségvetésének elfogadásához.

A kormányfő kijelentette, a Kárpátalján élő magyarok élete, biztonsága, megmaradásának kérdése az anyaországiak számára soha nem lesz pusztán külpolitikai kérdés. Kiemelte: Ukrajna és az ott élő magyarok elképesztő szenvedéseket élnek át lassan öt éve, és talán most jön a háború legnehezebb tele.

Magyar Péter együttérzését fejezte ki a kárpátaljai magyaroknak és az ukrán népnek, amiért öt éve emberfeletti küzdelmet folytatnak a túlélésért. Ebben a háborúban Oroszország az agresszor és Ukrajna, az ukrán nép az áldozat

– hangsúlyozta.

Úgy fogalmazott, „a magyarok jelentős többsége, így mi is kiállunk a kárpátaljai magyar honfitársaink mellett, és kiállunk a megtámadott ukrán nép mellett is, akkor is, ha ezt valaki Moszkvában rossz néven veszi”.

Közölte: a kormány Ukrajna felé is határozottan szóvá teszi a magyar iskolák, a magyar nyelvhasználat és oktatás ügyét, számon kérik a magyar közösségnek tett vállalások teljesítését.

Kezdeményezte, legyen annak kimondása a nemzeti minimum, hogy tragédia ártatlan civilek megölése, hogy elfogadhatatlan a családok szétszakítása, emberek életének tönkretétele.

Forrás: MTI

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