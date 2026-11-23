Az ukrán védelmi erők támadást hajtottak végre az orosz Merkurij korvett, egy Ka-27 harci helikopter és az MV ANGARA nevű, fegyvereket szállító hajó ellen Líbia partjainál – jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán ukrán elnök a Facebookon.

Az ukrán művelet az orosz háborúra adott példás válasz – fogalmazott Zelenszkij és köszönetet mondott a hírszerzés és a katonaság minden tagjának, akik részt vettek a feladatok végrehajtásában.

A támadásban hét ukrán gyártmányú tengeri drónt vetettek be. „Az ellenség minden ellenállási kísérlete ellenére elsüllyesztették az orosz Merkurij korvettet, amely az egyik legújabb hajójuk volt, és amelyet már a teljes körű háború idején állítottak hadrendbe” – tudatta.

Az ukrán elnök megerősítette, hogy válaszul az orosz agresszióra a továbbiakban is folyatódnak majd a katonai műveletek a kijelölt vizeken. „Fejlesztjük az ukrán fegyverzetet” – írta Volodimir Zelenszkij.

Mindkét hajó jogszerű katonai célpont volt Ukrajna számára, mivel közvetlenül az Oroszországi Föderáció katonai képességeinek szolgálatában álltak – közölte az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU). Az ukrán védelmi erők ismét bebizonyították, hogy az orosz haditengerészetnek és logisztikai rendszerének a Fekete-tengertől jóval távolabb sem állnak rendelkezésre biztonságos útvonalak – fűzték hozzá.

Forrás: MTI

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →