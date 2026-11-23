Az Ukrajna középső-keleti részén fekvő Dnyipróban ketten, az északkelet-ukrajnai Harkivban legalább nyolcan megsebesültek a hétfőre virradóra végrehajtott orosz dróntámadásokban, és lakóépületeket, oktatási intézményeket, valamint civil infrastrukturális létesítményeket is csapás ért – jelentették az ukrán hatóságok.

Több mint tíz csapást mértek az orosz csapatok Dnyipropetrovszk megyére hétfőre virradóra, a megyeszékhelyen, Dnyipróban egy 27 és egy 59 éves nő megsebesült – tudatta Olekszandr Hanzsa katonai kormányzó a Telegramon.

Harkivban orosz drón csapódott egy óvodába, amelynek szerkezete megrongálódott – tette közé az állami katasztrófavédelmi szolgálat hétfő reggel. Dróntalálat ért egy háromszintes hotelt is, Harkivban összesen nyolc civlt szállítottak kórházba – áll a jelentésben.

Orosz drónok támadták meg a Kijevtől keletre fekvő Zsitormir megye civil és vasúti infrastruktúráját is, találat ért egy óvodaépületet és egy családi házat is, de senki sem sebesült meg – számolt be Vitalij Bunecsko katonai kormányzó a Telegram-csatornáján.

Tizenegyre nőtt a vasárnap végrehajtott orosz dróncsapás halálos áldozatainak száma a Kijev közelében fekvő Dimer településen, ahol a támadásban részben megsemmisült egy ötszintes lakóház – közölte Timur Tkacsenko, Kijev megye katonai kormányzója hétfőn reggel a Telegramon.

A légierő parancsnokságának jelentése szerint az orosz hadsereg 153 csapásmérő, illetve álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat hétfőre virradóra. Az előzetes adatok szerint a légvédelemnek 134 drónt sikerült megsemmisítenie. Tizenegy helyszínen találatokat rögzítettek, hét esetben pedig roncsok lezuhanását észlelték.

Forrás: MTI

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