A Pro Cultura Subcarpathica (PCS) és partnerszervezetei idén is megszervezik a Közös Advent elnevezésű programot Beregszászban. A 2015-ben életre hívott kezdeményezés évről évre lehetőséget teremt arra, hogy a város lakói, vezetői, valamint egyházi és civil szervezetei közösen készüljenek a karácsonyra.

Beregszász központi adventi koszorúját ezúttal is a PCS csapata készíti el.

Az első gyertyát november 29-én, vasárnap 15.15 órakor gyújtják meg a város főterén, a Kossuth téren. Az ünnepi alkalmat a PCS és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem közösen szervezi. A rendezvényen a FRIGY Band gondoskodik a zenei kíséretről.

Az adventi koszorú első gyertyája a hitet jelképezi, lángja pedig a várakozás és a lelki felkészülés kezdetére emlékeztet. A közös gyertyagyújtás egyben alkalmat kínál az elcsendesedésre és a közösségi összetartozás megélésére is.

A Közös Advent az évek során a beregszászi ünnepi időszak egyik hagyományos eseményévé vált. A szervezők idén is arra hívják a város lakóit, hogy együtt vegyenek részt az adventi időszak kezdetét jelző alkalmon.

Időpont: 2026. november 29., 15.15 óra (közép-európai idő)

Helyszín: Beregszász, Kossuth tér

A gyertyagyújtási ünnepséget követően a magyarországi Fool Moon pop-acapella együttes ad ünnepi koncertet a Rákóczi Egyetem átriumában 16.00 órától. Az esemény Magyarország Beregszászi Konzulátusának főszervezésében valósul meg. A programhoz társszervezőként csatlakozott a Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet, a Rákóczi Egyetem, a KMKSZ ISZ és Nagyszőlős városa.

Az ingyenes koncertre is várnak minden érdeklődőt szeretettel!

Kárpátalja.ma

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