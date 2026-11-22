Meghalt egy ukrán állampolgárságú férfi, két társát azonban sikerült megmentenie a Máramarosi-havasokban egy határrendőrökből és hegyimentőkből álló mentőegységnek – közölte vasárnap az Agerpres hírügynökséggel a máramarosszigeti határrendőrség szóvivője.

Alina Petraru szerint a határrendőrrendőrséget egy nő értesítette telefonon, hogy három ukrán férfi eltévedt a Máramarosi-havasokban, miután átszöktek az ukrán–román határon. A bejelentés szerint egyikük már nehezen tudott járni.

A keresési-mentési akcióban a havasmezői határrendészet két rendőre és három hegyimentő vett részt. A keresőcsapat a határtól nem messze, Oroszkő (Repedea) település térségében talált meg két férfit, majd rövidesen megtalálták a harmadik ukrán állampolgárt is, de ő már nem volt életben.

Az akció rendkívül nehéz körülmények között zajlott, egy nehezen megközelíthető, vastag hóréteggel borított hegyvidéki terepen. A történtek kivizsgálását a Máramaros megyei rendőrség végzi.

Az ukrajnai háború négy és fél évvel ezelőtti kezdete óta 24, a sorozás elől menekülő ukrán férfi halt meg a Máramarosi-havasokban, miután átszökött a határon, a román hatóságok pedig 300 mentőakciót hajtottak végre a veszélyes terepen eltévedt vagy megsérült menekültek biztonságba helyezése érdekében.

Dan Benga, a Máramaros megyei Salvamont hegyimentő-szolgálat vezetőjének múlt heti közleménye szerint az elmúlt négy és fél évben a román hegyimentők és határrendőrök több mint 480 ukrán állampolgárt mentettek ki a Máramarosi-havasokból.

A szakember arról számolt be, hogy a sorozás elől menekülő fiatalok gyakran megfelelő felszerelés, helyismeret és hegymászó-tapasztalat nélkül próbálnak meg átjutni Romániába az elhagyott hegyvidéki terepen, mit sem sejtve az általuk választott útvonalukon leselkedő veszélyekről. A rendkívül alacsony hőmérséklet, a hóviharok, a mély hó és a meredek, sziklás lejtők miatt a menekültek gyakran életveszélyes helyzetbe kerültek, túlélésük pedig a mentőegységek gyors reagálásán múlott.

Forrás: MTI

Nyitókép: Facebook/Salvamont

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