Balesetet szenvedett egy fiatal fahasogatás közben a Rahói járásban
Súlyos baleset történt saját otthonában egy 21 éves fiatalemberrel a Rahói járásban. Tűzifa hasogatása közben megsérült a bal keze, egy óvatlan mozdulattal hüvelykujjának egy részét baltával levágta.
A sérülthöz az 1205. számú mentőegység érkezett ki Hardubej A. R. mentőtiszt vezetésével. Az egészségügyi szakemberek megvizsgálták és elsősegélyben részesítették a fiatalembert.
A sérültet szakorvosi ellátás céljából a rahói kórházba szállították.
Nyitókép: illusztráció
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