Koszorúzással egybekötött megemlékezést és gyászszertartást tartottak november 21-én a Szolyvai Emlékparkban a málenkij robot és a szovjet lágerek áldozatainak emlékére – közölte Dupka György történész, GULAG-kutató, a Szolyvai Emlékpakbizottság titkára.

A bizottság által szervezett eseményen a kárpátaljai magyar társadalmi szervezetek és történelmi egyházak képviselői, valamint magyar és ukrán tisztségviselők is részt vettek.

Beszédet mondott többek közt Tarr Zoltán, Magyarország társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztere, valamint Tatjana Berezsna, Ukrajna kulturális minisztere és miniszterelnök-helyettese.

Felszólalásaikban az áldozatok előtti tisztelgés és a magyar–ukrán kapcsolatok újjáépítésének fontosságát hangsúlyozták.

A megemlékezésen felidézték, hogy 1944-ben a szovjet hatóságok mintegy 40 ezer, 18 és 50 év közötti magyar és német férfit hurcoltak el a térségből a lágerekbe.

Az ünnepség keretében 35 új kőtáblát avattak fel, amelyeken 1493 áldozat neve szerepel.

A táblák 288 település áldozatainak állítanak emléket.

Dupka György adatai szerint 2004 óta összesen 150 andezittáblán 13 152 áldozat nevét örökítették meg, köztük 7489 civil internáltét, 4420 honvédét és 1112 munkaszolgálatosét.

A megemlékezésen a történelmi egyházak képviselői imádkoztak az elhunytak lelki üdvéért, majd a résztvevők koszorúzással tisztelegtek az áldozatok emléke előtt.

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