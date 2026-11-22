Harmincöt, mintegy ezeréves sírt tártak fel a zágrábi katedrális felújítása során. A leletek arra utalnak, hogy a mai székesegyház helyén már a zágrábi püspökség 1094-es megalapítása előtt is állhatott templom – számolt be róla vasárnap a Jutarnji List című horvát napilap.

A régészek a 2020-as földrengésben megrongálódott katedrális déli oldalán, mintegy háromméteres mélységben bukkantak a 10-12. századból származó sírokra.

A temetkezések az úgynevezett bjelo brdói kultúrához köthetők, amely a 10-12. században a Kárpát-medencében és környékén terjedt el. Nevét az Eszék (Osijek) melletti horvátországi Bijelo Brdo településen feltárt temetőről kapta. A halottakat többnyire hanyatt fekve, ékszereikkel együtt temették el. Az egyik női sírból különösen gazdag leletegyüttes került elő: tizenkét ezüst hajdísz, ezüstkarikák, üveggyöngyökből álló nyaklánc és egy aranyozott ezüstgyűrű.

Ana Azinovic Bebek régész szerint a feltárás új adatokkal szolgálhat Zágráb korai történetéről. A temető egy része ugyanis a püspökség alapítása előtti időszakból származhat, ami arra utal, hogy a terület már korábban is fontos települési és temetkezési hely volt. Azt azonban további kutatásokkal kell tisztázni, hogy állt-e itt templom a püspökség létrehozása előtt.

A zágrábi katedrális története szorosan kapcsolódik Magyarországhoz. A püspökséget Szent László magyar király alapította 1094 körül, az első katedrálist pedig 1217-ben, II. András király jelenlétében szentelték fel. A templom védőszentjei között Szent István és Szent László is szerepel.

A régészek szerint a most feltárt temető különösen fontos lehet annak megismeréséhez, milyen volt Zágráb a püspökség megalapítása előtt. Az ásatások a katedrális déli oldalán folytatódnak, és a szakemberek további középkori leletek előkerülésére számítanak.

A zágrábi katedrális a 2020. márciusi földrengésben súlyosan megrongálódott. Azóta átfogó helyreállítási munkálatok folynak, amelyekhez régészeti kutatások is kapcsolódnak.

Forrás: MTI

Nyitókép forrása: Zagrebačka nadbiskupija/YouTubeScreenshot

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