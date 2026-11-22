November 22-én több, Kárpátaljára tartó, illetve onnan induló vonat is késéssel közlekedik. A legnagyobb, 8 óra 51 perces késést a Dnyipro–Aknaszlatina járat szenvedte el – közölte az Ukrzaliznicja.

Kárpátalja felé késnek az alábbi járatok:

39/40-es számú Dnyipro–Aknaszlatina: 8 óra 51 perc;

1/2-es számú Harkiv–Rahó: 6 óra 12 perc;

27/28-as számú Kijev–Csap: 5 óra 1 perc;

29/30-as számú Kijev–Ungvár: 5 óra;

95/96-os számú Kijev–Rahó: 4 óra 34 perc;

5/6-os számú Dnyipro–Kőrösmező: 4 óra 27 perc;

143/144-es számú Konotop–Rahó: 4 óra 24 perc;

293/294-es számú Krivij Rih–Rahó: 4 óra;

37/38-as számú Odessza–Ungvár: 3 óra;

59/60-as számú Kijev–Csap: 2 óra 49 perc;

25/26-os számú Odessza–Kőrösmező: 2 óra 47 perc;

81/82-es számú Kijev–Ungvár: 1 óra 58 perc;

129/130-as számú Poltava–Munkács: 1 óra 44 perc;

131/132-es számú Kremencsuk–Munkács: 1 óra 44 perc;

3/4-es számú Dnyipro–Ungvár: 57 perc.

Kárpátaljáról indulva késnek az alábbi járatok:

27/28-as számú Csap–Kijev: 4 óra 26 perc;

95/96-os számú Rahó–Kijev: 4 óra 26 perc;

45/46-os számú Ungvár–Kijev: 2 óra 44 perc;

3/4-es számú Ungvár–Dnyipro: 1 óra 51 perc;

1/2-es számú Rahó–Harkiv: 38 perc;

5/6-os számú Kőrösmező–Dnyipro: 33 perc;

141/142-es számú Rahó–Csernyihiv: 33 perc.

A vonatok késéséről az Ukrzaliznicja honlapján, az erre szolgáló online felületen lehet tájékozódni.

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