A Zakarpattyoblenerho közzétette a november 22-i áramszünetek menetrendjét Kárpátalján.

Vasárnap 2-4 órányi áramszünet várható.

A korlátozásokra az ország energetikai infrastruktúrájában a nagyszabású orosz rakéta- és dróntámadások következtében keletkezett károk miatt van szükség.

A menetrend alkalmazásáról kizárólag az Ukrenerho országos energiaszolgáltató diszpécserszolgálata dönt.

A fogyasztók az alábbi elérhetőségeken ellenőrizhetik saját áramszüneti csoportjukat, valamint tájékozódhatnak az áramellátás korlátozásának típusáról:

Telegram-chatbot: https://t.me/zakarpatenergybot

https://t.me/zakarpatenergybot Viber-chatbot: https://chats.viber.com/zakarpatenergybot

https://chats.viber.com/zakarpatenergybot Menetrend: https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/

https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Ügyfélszolgálati telefonszám: 0800 501 620

A Zakarpattyaboblenerho arra kéri a fogyasztókat, hogy kizárólag a vállalat hivatalos tájékoztatásait vegyék figyelembe.

További információk a szolgáltató honlapján, Facebook-oldalán és Telegram-csatornáján érhetők el.

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →