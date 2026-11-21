Mézes tea, gyömbéres ital vagy fokhagymás pirítós? Sokan ezekhez a házi praktikákhoz nyúlnak nátha esetén, de a tudományos kutatások szerint nem mindegyik segíthet egyformán. Mutatjuk, mely természetes gyógymódok enyhíthetik a tüneteket, és melyek hatására nincs egyértelmű bizonyíték.

A nátha az egyik leggyakoribb vírusos megbetegedés, amelyet általában orrfolyás, orrdugulás, torokfájás, tüsszögés és köhögés kísér. Bár sokan azonnal a jól bevált házi gyógymódokhoz nyúlnak, nem minden természetes alapanyag rendelkezik igazolt gyógyhatással.

Mi segíthet valóban nátha ellen otthon?

A tudományos kutatások eredményei azt támasztják alá, hogy érdemes különbséget tenni a tüneteket enyhítő praktikák és a valódi gyógyulást felgyorsító kezelések között.

Mézes tea – rövid távon valóban enyhíti a köhögést

A méz a házi náthakezelés egyik legismertebb alapanyaga, és nem véletlenül. A Cochrane nemzetközi, független, nonprofit egészségügyi kutatói hálózat tudományos összefoglalója hat klinikai vizsgálat eredményeit elemezte, amelyekben összesen 899, egy és tizennyolc év közötti gyermek vett részt. Az eredmények szerint a méz

rövid távon enyhítheti a köhögést,

csökkentheti annak gyakoriságát, és

javíthatja az éjszakai alvás minőségét.

A hagyományos köhögéscsillapítókkal összehasonlítva azonban nem minden esetben bizonyult hatékonyabbnak.

A mézes, citromos tea tehát jó választás lehet, ha kapar a torkod vagy köhögsz. A meleg folyadék önmagában is kellemesen enyhítheti a torok irritációját, a méz pedig hozzájárulhat a köhögés csillapításához. Amire figyelni kell: egyéves kor alatt tilos mézet adni a csecsemőknek a botulizmus veszélye miatt.

Gyömbér – egészséges, de nem bizonyított náthagyógyszer

A gyömbér régóta népszerű a természetes gyógymódokat kedvelők körében. Jellegzetes hatóanyagai, például a gingerolok laboratóriumi vizsgálatokban gyulladáscsökkentő és antioxidáns tulajdonságokat mutattak. Ezek az eredmények azonban önmagukban még nem bizonyítják, hogy a gyömbér az embereknél is hatékonyan kezeli a náthát.

A European Journal of Integrative Medicine című nemzetközi tudományos folyóiratban megjelent szisztematikus áttekintés kifejezetten a gyömbér akut légúti fertőzésekre gyakorolt hatását vizsgálta. A kutatók több mint tízezer publikációt tekintettek át, de mindössze egyetlen olyan klinikai vizsgálatot találtak, amelynek eredményei erre utaltak, ez a kutatás ráadásul tünetmentes, koronavírussal fertőzött betegekkel foglalkozott, nem hagyományos náthával.

Ettől függetlenül egy csésze meleg gyömbértea kellemes lehet torokfájás vagy megfázás esetén. Érdemes azonban úgy tekinteni rá, mint egy kellemes kiegészítőre, nem pedig bizonyított vírusellenes kezelésre. Íme egy ízletes recept, ha a sima gyömbértea túl csípős lenne.

Fokhagyma – sokat ígér, de kevés a bizonyíték

A fokhagymát gyakran nevezik természetes antibiotikumnak, és sokan úgy gondolják, hogy rendszeres fogyasztásával megelőzhető a megfázás. Bár egyes összetevői laboratóriumi körülmények között antimikrobiális tulajdonságokat mutatnak, ez még nem jelenti azt, hogy a náthát is képesek lennének legyőzni.

A fent már említett Cochrane egészségügyi kutatói hálózat áttekintése a fokhagyma és a közönséges megfázás kapcsolatát vizsgálta. A kutatók mindössze egy olyan klinikai vizsgálatot találtak, amely megfelelt az értékelés feltételeinek. Ebben 146 résztvevő vett részt, akik tizenkét héten keresztül fokhagymát tartalmazó kapszulát vagy placebót kaptak.

A fokhagymát fogyasztó csoportban kevesebb megfázásos esetet regisztráltak, de a betegségből való felépülés ideje nem különbözött jelentősen a két csoport között.

Ez természetesen nem jelenti azt, hogy le kell mondanunk róla: a fokhagyma egészséges étrend része lehet, de nem érdemes csodaszerként tekinteni rá.

Mit tehetsz még a nátha tüneteinek enyhítéséért?

A szakmai ajánlások szerint a közönséges nátha általában magától gyógyul, és nincs olyan házi praktika, amely biztosan megszüntetné a vírusfertőzést vagy jelentősen felgyorsítaná a felépülést. A kellemetlen tünetek enyhítésére persze azért jó, ha ezeket be tudod tartani:

Pihenjen! A megfelelő mennyiségű alvás és a fizikai megterhelés csökkentése segíthet a szervezetnek a regenerálódásban.

A megfelelő mennyiségű alvás és a fizikai megterhelés csökkentése segíthet a szervezetnek a regenerálódásban. Igyon bőségesen folyadékot! A víz, a tea és a leves hozzájárulhat a megfelelő hidratáltság fenntartásához, ami szintén fontos pillére a gyógyulásnak.

A víz, a tea és a leves hozzájárulhat a megfelelő hidratáltság fenntartásához, ami szintén fontos pillére a gyógyulásnak. Használjon sós vizes orrspray-t! Ez segíthet az orrdugulás és az orrban felgyülemlett váladék csökkentésében.

Ez segíthet az orrdugulás és az orrban felgyülemlett váladék csökkentésében. Szükség esetén használhat tüneti kezeléseket is. A megfelelő láz- és fájdalomcsillapító kiválasztásában kérje a patikus segítségét!

Ha a láz három napnál tovább tart, a tünetek rosszabbodnak, légszomj vagy mellkasi fájdalom jelentkezik, illetve tíz nap után sem tapasztal javulást, forduljon orvoshoz!

Forrás: hazipatika.com

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