A Nagyberegi Református Líceum november 20-án idén is megtartotta hagyományos szalagavató ünnepségét, amelynek a Beregszászi Kultúrház adott otthont.

Az esemény rendhagyó körülmények között vette kezdetét, ugyanis néhány perccel a kezdés előtt az épületben megszűnt az áramszolgáltatás az aznap érvényben lévő áramszüneti ütemterv miatt. Ez azonban nem akadályozta meg az ünnepség megtartását.

A szalagavató Tóth László, a Beregi Református Egyházmegye esperese, a líceum lelkész-igazgatója nyitó áhítatával és beszédével kezdődött.

Tóth László kiemelte, hogy a szalagavató a felnőtté válás fontos mérföldköve, és arra buzdította a végzősöket, hogy életük során Isten igéjét követve, felelősségteljesen és másokat szolgálva járják útjukat.

Ezt követően Székely Gusztáv, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség újonnan megválasztott elnöke köszöntötte az egybegyűlteket. Beszédében elnökként és szülőként egyaránt hangsúlyozta az esemény jelentőségét, majd a háború okozta nehézségekre utalva Isten áldását és békességét kérte a végzősök életére, hogy az előttük álló kihívásokkal sikeresen megküzdhessenek.

Jusztin Miklós, Magyarország Beregszászi Konzulátusának konzulja beszédében hangsúlyozta, hogy a reményt jelképező zöld szalag az új lehetőségek és a fejlődés ígéretét hordozza, majd arra biztatta a végzősöket, hogy bízzanak önmagukban, és kitartóan kövessék álmaikat.

Hadnagy István, a Beregi Református Egyházmegye főgondnoka ünnepi köszöntőjében hangsúlyozta, hogy a szalagavató a múlt, a jelen és a jövő találkozását jelképezi. Arra biztatta a végzősöket, hogy az előttük álló kihívásokkal bátran, alázattal és Istenbe vetett hittel nézzenek szembe, miközben soha ne feledkezzenek meg gyökereikről és azokról az értékekről, amelyeket az iskolában sajátítottak el.

A köszöntőbeszédek sorát Ionika-Antal Viktória, a Nagyberegi Református Líceum igazgatója zárta, aki a közelgő érettségi vizsgákra utalva kitartásra, türelemre és szorgalomra biztatta a végzősöket. Hangsúlyozta, hogy a nehézségek és megpróbáltatások közepette is bízzanak Isten útmutatásában, majd eredményes felkészülést és sikeres vizsgákat kívánt a diákoknak.

Az ünnepség a végzős osztály bevonulásával és osztályigéjük elhangzásával folytatódott, amelyet Mózes könyvéből választottak:

„Elsővé tesz téged az Úr, nem utolsóvá, mindig fölül leszel, és nem alul, ha hallgatsz az Úrnak, Isteneknek a parancsolataira, amelyeket ma még parancsolok neked, hogy megtartsd és teljesítsd azokat.”

A remény zöld szalagját Szabó Evelin osztályfőnök tűzte fel a végzős osztály 25 diákjára. A szalag azt a reményt jelképezi, hogy a fiatalok életútjuk során sikeresen helytállnak majd az előttük álló kihívásokkal és megpróbáltatásokkal szemben.

A szalagtűzést a tizedik osztályosok köszöntőműsora követte, amely dalokból, versekből és ünnepi beszédekből állt. A végzős évfolyam ünnepi műsora különösen megható pillanatokat tartogatott a jelenlévők számára. Az egyházi és világi énekek mellett a diákok személyes hangvételű beszédekkel is készültek, amelyekben felidézték az elmúlt évek legemlékezetesebb pillanatait. Szavaikkal tanáraikhoz, osztálytársaikhoz, szüleikhez, testvéreikhez, nagyszüleikhez, barátaikhoz és osztályfőnökükhöz egyaránt szóltak, kifejezve hálájukat és szeretetüket mindazért, amit az együtt töltött évek során kaptak.

A végzősök levonulását követően népdalokból és néptáncokból álló kulturális műsor következett. A nap záróeseménye a végzős osztály ünnepi keringője volt.

Kárpátalja.ma

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