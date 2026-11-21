Futsal: a Beregvidék és Tiszakeresztúr is győzelemmel folytatta
A kilenc csapat részvételével zajló, hatodik alkalommal megrendezésre kerülő II. Rákóczi Ferenc futsal bajnokság negyedik játéknapján nagy verésbe szaladt bele a fordulóig még veretlen dobronyi csapat, míg a dávidházaiak, Tiszakeresztúr és a Beregvidék is győzni tudott.
A II. Rákóczi Ferenc futsal bajnokság negyedik játéknapján a kígyósi csapat volt szabadnapos. A Beregvidék sima győzelmet aratott a Kárpátaljai Magyar Líceum fiataljai ellen, ezzel megerősítette helyét az élmezőnyben. A Beregvidék ifi szoros meccset játszott Tiszakeresztúr ellen, de az ugocsaiak ezúttal megszerezték a három pontot. A Rákóczi Egyetem és Dávidháza mérkőzése is rendkívül kiegyenlítettre és gólgazdagra sikeredett, végül a munkácsi járásiak behúzták az újabb győzelmet. A még veretlenként pályára lépő dobronyiak négy góllal kikaptak a rendőröktől, akik szintén az élbolyhoz tartoznak.
A 4. forduló ereményei:
KML – Beregvidék 3–7
Tiszakeresztúr – Beregvidék (ifi) 3–2
Rákóczi Egyetem – Dávidháza 6–7
Dobrony – Rendőrség 0–4
Szabadnapos: Kígyós
Az 5. forduló párosításai:
17:00 Dobrony – KML
18:00 Beregvidék (ifi) – Rendőrség
19:00 Kígyós – Dávidháza
20:00 Rákóczi Egyetem – Beregvidék
Szabadnapos: Tiszakeresztúr
Kopasz Gyula
Nyitókép forrása: II. Rákóczi Ferenc futsal bajnokság/facebook