A kilenc csapat részvételével zajló, hatodik alkalommal megrendezésre kerülő II. Rákóczi Ferenc futsal bajnokság negyedik játéknapján nagy verésbe szaladt bele a fordulóig még veretlen dobronyi csapat, míg a dávidházaiak, Tiszakeresztúr és a Beregvidék is győzni tudott.

A II. Rákóczi Ferenc futsal bajnokság negyedik játéknapján a kígyósi csapat volt szabadnapos. A Beregvidék sima győzelmet aratott a Kárpátaljai Magyar Líceum fiataljai ellen, ezzel megerősítette helyét az élmezőnyben. A Beregvidék ifi szoros meccset játszott Tiszakeresztúr ellen, de az ugocsaiak ezúttal megszerezték a három pontot. A Rákóczi Egyetem és Dávidháza mérkőzése is rendkívül kiegyenlítettre és gólgazdagra sikeredett, végül a munkácsi járásiak behúzták az újabb győzelmet. A még veretlenként pályára lépő dobronyiak négy góllal kikaptak a rendőröktől, akik szintén az élbolyhoz tartoznak.

A 4. forduló ereményei:

KML – Beregvidék 3–7

Tiszakeresztúr – Beregvidék (ifi) 3–2

Rákóczi Egyetem – Dávidháza 6–7

Dobrony – Rendőrség 0–4

Szabadnapos: Kígyós

Az 5. forduló párosításai:

17:00 Dobrony – KML

18:00 Beregvidék (ifi) – Rendőrség

19:00 Kígyós – Dávidháza

20:00 Rákóczi Egyetem – Beregvidék

Szabadnapos: Tiszakeresztúr

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma

Nyitókép forrása: II. Rákóczi Ferenc futsal bajnokság/facebook

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