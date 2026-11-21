Inkluzív játszóteret adtak át Munkácson
November 20-án új, inkluzív játszóteret nyitottak meg Munkácson, az Andrij Kuzmenko nevét viselő parkban, a Szent Márton Kórház diagnosztikai központjának közelében – közölte a Munkácsi Városi Tanács a Facebook-oldalán.
A játszótéren érzékelést és készségfejlesztést segítő elemekkel ellátott játékokat helyeztek el, emellett puha gumiburkolatot alakítottak ki, és akadálymentes megközelítést biztosítottak.
Ez a második inkluzív játszótér Munkácson. Az elsőt 2020-ban nyitották meg a városi parkban. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a következő években további hasonló létesítményeket terveznek kialakítani.
Az új játszóteret a Kárpátok Régiója NEEKA nemzetközi alapítvány hozta létre az UNICEF támogatásával és finanszírozásával, a Munkácsi Városi Tanáccsal együttműködésben.
Nyitókép forrása: a Munkácsi Városi Tanács Facebook-oldala