November 20-án új, inkluzív játszóteret nyitottak meg Munkácson, az Andrij Kuzmenko nevét viselő parkban, a Szent Márton Kórház diagnosztikai központjának közelében – közölte a Munkácsi Városi Tanács a Facebook-oldalán.

A játszótéren érzékelést és készségfejlesztést segítő elemekkel ellátott játékokat helyeztek el, emellett puha gumiburkolatot alakítottak ki, és akadálymentes megközelítést biztosítottak.

Ez a második inkluzív játszótér Munkácson. Az elsőt 2020-ban nyitották meg a városi parkban. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a következő években további hasonló létesítményeket terveznek kialakítani.

Az új játszóteret a Kárpátok Régiója NEEKA nemzetközi alapítvány hozta létre az UNICEF támogatásával és finanszírozásával, a Munkácsi Városi Tanáccsal együttműködésben.

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Nyitókép forrása: a Munkácsi Városi Tanács Facebook-oldala

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