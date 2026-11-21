Kábítószergyanús növényi eredetű anyagot találtak a határőrök egy kamion sofőrjénél a Tisza határátkelőhelyen. A 63 éves ukrán állampolgár a ruházatában rejtette el a gyanús anyagot.

A határőrök egy Ukrajnába belépésre jelentkező Volvo kamiont ellenőriztek, amikor szolgálati kutyájuk jelzett.

A jármű átvizsgálása során a sofőr ruhájának zsebében egy műanyag tégelyt találtak, amelyben kannabiszra hasonlító, szürkészöld növényi anyag volt. A csomag tömege megközelítőleg 17,1 gramm.

A határőrök bűncselekmény gyanúja miatt értesítették a rendőrséget. A lefoglalt anyag pontos összetételét szakértői vizsgálat állapítja meg.

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