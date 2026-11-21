Melania Trump, az Egyesült Államok first ladyje abban bízik, hogy Ukrajna és Oroszország még karácsony előtt megállapodhat egy újabb tűzszünetről. Erről a Fox News műsorában beszélt, amikor karácsonyi kívánságáról kérdezték.

Donald Trump felesége válaszában a világbékét nevezte meg legfőbb kívánságaként, majd külön kitért az Oroszország és Ukrajna között zajló háborúra is. Úgy fogalmazott, szeretné, ha minél több tűzszüneti megállapodás születne, és szerinte erre akár rövid időn belül is sor kerülhetne, amennyiben mindkét fél hajlandóságot mutatna rá.

Melania Trump hozzátette, hogy a tárgyalások már zajlanak, ezért reményei szerint karácsonyig újabb tűzszünet jöhet létre a két ország között.

Kárpátalja.ma

Forrás: ukranews.com

Forrás: korábbi felvétel, MTI/EPA/Shawn Thew

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