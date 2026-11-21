Legkevesebb 58 ember megsebesült, ketten pedig életüket vesztették abban az orosz támadásban, amely november 20-án este érte a Dnyipropetrovszk megyei Krivij Rih központját.

Az orosz erők két ballisztikus rakétával egy étterem parkolóját vették célba, majd több sugárhajtású Sahed drónnal is támadták ugyanezt a helyszínt – közölte Olekszandr Vilkul, a város polgármestere.

A támadás halálos áldozatai között egy hétéves kisfiú és egy húszéves mentőápoló nő van.

A gyermek a becsapódás idején egy játszótéren tartózkodott, súlyos fejsérülést szenvedett, és a kórházban életét vesztette.

A sebesültek között hat gyermek, három mentődolgozó, valamint az állami katasztrófavédelmi szolgálat munkatársai is vannak. Huszonnyolc sérültet kórházban ápolnak, köztük öt gyermeket.

A legfiatalabb sebesült mindössze hároméves. Öt ember állapota olyan súlyos, hogy intenzív osztályon kezelik őket.

A támadások következtében mintegy 25 társasház, egy kórház, oktatási intézmények, egy vállalat, üzleti létesítmények, egy étterem, garázsok és mentőautók is megrongálódtak.

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