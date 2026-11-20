A Zakarpattyaoblenerho megyei áramszolgáltató közleménye szerint november 21-én is áramszünet várható Kárpátalján. A tevezett lekapcsolásokat – mint írják – az ország áramhálózatát ért orosz rakéta- és dróntámadások teszik szükségessé.

A korlátozások minden alvonalat érintenek, egyes fogyasztók akár 11 órányi áramszünetre is számíthatnak.

Az ütemterveket az Ukrenerho állami áramszolgáltató diszpécserének utasítására alkalmazzák.

Az áramkimaradásokkal kapcsolatos tájékoztatás a Zakarpattyaoblenerho oldalán is elérhető.

Kárpátalja.ma

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →