Közlekedési baleset történt a Munkácsi járásban: egy személygépkocsi összeütközött egy lóval. A balesetben egy 32 éves nő megsérült.

A helyszínre érkező mentősök a vizsgálat során a nőnél agyrázkódást állapították meg, illetve jobb könyöke is megsérült.

A nőt ellátása után további kivizsgálás és kezelés céljából a munkácsi kórházba szállították.

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/103 Zakarpattya

Nyitókép: illusztráció

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