Autójával elütött egy lovat és megsérült egy nő a Munkácsi járásban
Közlekedési baleset történt a Munkácsi járásban: egy személygépkocsi összeütközött egy lóval. A balesetben egy 32 éves nő megsérült.
A helyszínre érkező mentősök a vizsgálat során a nőnél agyrázkódást állapították meg, illetve jobb könyöke is megsérült.
A nőt ellátása után további kivizsgálás és kezelés céljából a munkácsi kórházba szállították.
Forrás: Facebook/103 Zakarpattya
Nyitókép: illusztráció
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