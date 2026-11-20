2026 első tíz hónapjában legalább 1144 gyermek vesztette életét vagy sebesült meg Ukrajnában az orosz támadások következtében. Ez az elmúlt három év azonos időszakának legmagasabb értéke. Csak októberben legalább 146 gyermek vált az orosz támadások áldozatává, ami 150 százalékos növekedést jelent az előző év azonos hónapjához képest – közölte november 20-án, a gyermekek világnapján az UNICEF ukrajnai képviselete.

Az ENSZ Ukrajnai Emberi Jogi Megfigyelő Missziójának adatai szerint január és október között legalább 114 gyermek vesztette életét, további 1030 pedig megsebesült. Ez azt jelenti, hogy

a háború következtében naponta átlagosan több mint három gyermek hal meg vagy szenved sérüléseket.

Az évből még két hónap hátravan, a gyermekáldozatok száma azonban már most több mint 20 százalékkal meghaladja a 2025-ös teljes éves adatot. A sebesült gyermekek száma csaknem 60 százalékkal emelkedett.

Ann-Claire Dufay, az UNICEF ukrajnai képviseletének vezetője hangsúlyozta:

a gyermekek elfogadhatatlanul nagy árat fizetnek a háborúért, amely már túl régóta tart. Mint fogalmazott, minden életét vesztő gyermek egy elveszített jövőt jelent, a sérültek pedig akár egész életükön át viselhetik a fizikai és lelki traumák következményeit.

Hozzátette: a gyermekeket tartózkodási helyüktől függetlenül védelemben kell részesíteni, hiszen a frontvonaltól távolabb fekvő településeken sincsenek biztonságban.

Az UNICEF közleménye szerint a gyermekekre különösen nagy veszélyt jelent az energetikai infrastruktúra pusztítása. A szervezet adatai alapján 2026-ban a teljes körű orosz invázió kezdete óta idén mérték a legtöbb, energetikai létesítmények elleni támadást: ezek száma már most 78 százalékkal meghaladja a 2025-ös egész éves adatot.

Ukrajna legtöbb régiójában napi négy és tizennyolc óra közötti áramszünetek vannak érvényben. November elején egyes térségekben a hőerőművek és más energetikai létesítmények megrongálódása miatt a kimaradások időtartama a 12 órát is meghaladta.

Az áramellátás megszakadása a lakóépületek, iskolák és egészségügyi intézmények vízellátását is veszélyeztetheti. Ennek következtében a gyermekek elveszíthetik a hozzáférést a biztonságos ivóvízhez és a megfelelő higiénés körülményekhez, ami növeli a fertőző betegségek terjedésének kockázatát. Az UNICEF emlékeztetett:

az előző télen csaknem kétmillió ukrajnai gyermek maradt fűtés, áram és víz nélkül, miközben a hőmérséklet mínusz 20 Celsius-fok alá süllyedt.

Az ENSZ Gyermekalapja felszólította a feleket, hogy a nemzetközi humanitárius jog előírásainak megfelelően biztosítsák a polgári lakosság, különösen a gyermekek, valamint a létfontosságú energetikai, fűtési és vízellátási infrastruktúra védelmét. A szervezet emellett követeli a biztonságos és akadálytalan humanitárius hozzáférés biztosítását minden rászoruló számára, beleértve az ideiglenesen megszállt ukrajnai területek lakosságát is.

Kárpátalja.ma

Forrás: uatv.ua

Nyitókép: DSZNSZ

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