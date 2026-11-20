A föld alatti gázvezeték korróziós károsodása miatt 1420 fogyasztónál szünetel a gázszolgáltatás a Huszti járásban található Szeklencén (Szokirnicja) – közölte az Ukrán Gázelosztó Hálózatok (Газорозподільні мережі України) Kft.

A tájékoztatás szerint a helyi lakosok erős gázszagot észleltek, ezért értesítették a diszpécserszolgálatot. A társaság szakemberei rövid időn belül a helyszínre érkeztek, ahol szivárgást észleltek a föld alatti acél gázvezeték egyik szakaszán. A meghibásodást korrózió okozta.

Jelenleg is zajlanak a balesetelhárítási és helyreállítási munkálatok. A szakemberek várakozásai szerint november 21-én sikerül teljes egészében újraindítani a gázszolgáltatást.

Kárpátalja.ma

Forrás: lb.ua

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