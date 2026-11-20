Dánia kiutasítja az orosz katonai attasét, miután leleplezték az ukrán Kyivstoner művésznevű rapper ellen tervezett merényletet. A diplomatának hét napon belül el kell hagynia az országot – jelentette be Lars Løkke Rasmussen dán külügyminiszter a DR közszolgálati műsorszolgáltatónak.

Sajtóinformációk szerint szeptember 5-én két dán állampolgár jegyet vásárolt a rapper egyik koncertjére, később pedig két pisztolyt és két kést is beszereztek. A férfiakat Gellerupban, egy autóban tartóztatták le két másik személlyel együtt. Utóbbiakat nem vádolták meg az ukrán előadó meggyilkolásának kísérletével.

A külügyminiszter közölte, hogy Vlagyimir Barbin orosz nagykövetet bekérették a dán külügyminisztériumba.

Koppenhága nem tervezi a diplomáciai kapcsolatok teljes megszakítását Oroszországgal, a katonai attasé kiutasításával azonban egyértelmű jelzést kíván küldeni Moszkvának. Rasmussen hangsúlyozta, hogy Dánia továbbra is támogatni fogja Ukrajnát, majd a döntést azzal indokolta:

„Nyíltan kijelentjük: lelepleződtek”.

A dán kormány emellett azt tervezi, hogy megszünteti a sürgős indok nélküli vízumkiadást az orosz állampolgárok számára. Rasmussen szerint az európai uniós szankciók ellenére az oroszok továbbra is túlságosan könnyen utazhatnak Európában, ezért arra szólította fel a többi uniós tagállamot, hogy hasonló intézkedést vezessenek be.

Kárpátalja.ma

Forrás: hromadske.ua

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