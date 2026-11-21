November 21. a méltóság és szabadság napja Ukrajnában. Ebből az alkalomból Ungváron is megemlékeztek a narancsos forradalom és a méltóság forradalma meghatározó eseményeiről.

Miroszlav Bileckij, Kárpátalja kormányzója úgy fogalmazott, hogy a megmozdulások során az ukrán nép a méltó élethez való jogáért állt ki, és vágya az volt, hogy egy demokratikus, európai államban élhessen.

A megemlékezésen a Luhanszk Megyei Katonai Közigazgatás vezetője, Olekszij Harcsenko, a megyei tanács elnöke, Roman Szaraj, a rendvédelmi szervek és a diplomáciai képviseletek munkatársai, valamint egyházi vezetők és egyetemisták együtt koszorúzták meg az Ukrajna szabadságáért és függetlenségéért küzdők ungvári emlékművét.

Bileckij felidézte, hogy a 2013 novemberében kezdődő méltóság forradalma új korszakot nyitott Ukrajna történelmében. A békés tiltakozás az évek során az ország függetlenségéért és területi egységéért folytatott fegyveres küzdelemmé alakult.

A kormányzó hangsúlyozta: ezen a napon azokra emlékeznek, akik életüket adták hazájuk szabadságáért és azért, hogy Ukrajna maga dönthessen a jövőjéről. Mint fogalmazott, a forradalmak és a háború az ország legelhivatottabb fiait és lányait ragadták el, akiknek fontos szerepük lehetett volna egy európai Ukrajna felépítésében.

Hozzátette, hogy emléküket, áldozatvállalásukat és a küzdelemhez való hozzájárulásukat megőrzik, miközben tovább dolgoznak a szabadság és a méltóság értékeinek érvényesüléséért.

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