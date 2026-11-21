Sarokcsiszoló sebesített meg egy férfit a Rahói járásban
Munka közben megsebesítette a nyakát egy 49 éves férfi a rahói járásban, amikor elektromos sarokcsiszolóval dolgozott. A baleset következtében mintegy öt centiméter hosszú vágott seb keletkezett a nyakán.
A sérülthöz az 1201. számú mentőegység érkezett ki Gyacsuk L. M. mentőtiszt vezetésével. Az egészségügyi dolgozók megvizsgálták a férfit, felmérték az állapotát, majd további kivizsgálás és kezelés céljából a Rahói Járási Kórházba szállították.
A mentőszolgálat bejegyzésében a sarokcsiszolóval végzett munka veszélyeire hívják fel a figyelmet.
Nyitókép: AI, illusztráció
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