Hétfőn reggel érkezik meg az ország karácsonyfája a fővárosba Pécelről. A katasztrófavédelem munkatársai reggel 7 óra körül kezdik a felállítását az Országház előtt a Kossuth téren – közölte az Országgyűlés Sajtóirodája szombaton.

A honvédség egy feldíszített 40 tonnás járművel szállítja a fát a Kossuth térre. A fenyő útja az indulástól követhető a www.orszagkaracsonyfaja.hu oldalon.

Tíz felajánlás közül az Országgyűlés Hivatala a Varmuzsa Péter és családja által felajánlott, hozzávetőleg 16 méter magas, az alsó ágaknál mintegy 6 méter átmérőjű, nagyjából 4 tonnás, 24 éve elültetett jegenyefenyőt találta a legszebbnek idén.

A fa érkezése forgalmi korlátozást okozhat, várhatóan vasárnap 19 órától a Pécel–M0 autóút–M7–M1 autópálya Közös bevezető szakasz–XI. Budaörsi út–BAH csomópont–XII. Alkotás utca–Krisztina körút–Széll Kálmán tér–Margit körút–Bem József utca–Tölgyfa utca–Margit híd–Jászai Mari tér–Balassi Bálint utca–Kossuth Lajos tér útvonalon.

Az ország karácsonyfája teljes díszben 2026. november 29-től csodálható meg.

Felhívták a figyelmet arra is, hogy a szállítás időpontja az időjárás miatt változhat, ez esetben az új időpontról tájékoztatnak.

Forrás: MTI

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