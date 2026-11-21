A gesztenye nemcsak finom, hanem meglepően tápláló is: a dióféléknél jóval kevesebb kalóriát tartalmaz, miközben rostban, káliumban és vitaminokban gazdag. Mutatjuk, hogyan hat a szervezetre, és mire érdemes figyelni a fogyasztásakor.

A sült gesztenye sokak szerint az őszi-téli időszak egyik elmaradhatatlan finomsága. Bár gyakran a diófélék közé sorolják, a szelídgesztenye tápanyag-összetétele jelentősen eltér a dióétól, a manduláétól vagy a mogyoróétól – derül ki az ÖkoTest nevű, független német fogyasztóvédelmi portál beszámolójából.

Milyen tápanyagok találhatók a gesztenyében?

A szelídgesztenye elsősorban szénhidrátokat, főként keményítőt tartalmaz, miközben zsírtartalma jóval alacsonyabb a legtöbb olajos magénál. A KalóriaGuru.hu kalkulátora szerint 100 gramm gesztenye 196 kilokalóriányi energiát, 1,6 gramm fehérjét, 1,3 gramm zsírt, 36,1 gramm szénhidrátot, 8,1 gramm rostot és 2 milligramm nátriumot tartalmaz. Ez a mennyiség a felnőtteknek ajánlott napi C-vitamin-bevitel felét és a rézszükséglet mintegy 42 százalékát fedezi. Viszonylag sok benne továbbá a B6-vitamin, a folsav, a kálium és a mangán is.

Hogyan hat a szervezetre a gesztenyefogyasztás?

A gesztenye viszonylag magas rosttartalma hatékonyan támogatja a megfelelő emésztést, és hozzájárul a hosszabb jóllakottsághoz.

Káliumtartalma az izmok és az idegrendszer normál működésében játszik szerepet.

További előnye, hogy természetes módon gluténmentes, így a gluténérzékenyek étrendjébe is könnyen beilleszthető.

A gesztenye glikémiás indexe (54) az alacsony-mérsékelt tartományban van, ezért a vércukorszintre gyakorolt hatása kedvezőbb lehet számos magasabb glikémiás indexű szénhidrátforrásnál.

Mire kell figyelni a gesztenye fogyasztásakor?

A gesztenye kevesebb fehérjét és telítetlen zsírsavat tartalmaz, mint a klasszikus olajos magvak, ezért tápérték szempontjából nem tekinthető azok teljes értékű helyettesítőjének. Az ÖkoTest szakértői emellett azt is kiemelték, hogy a gesztenyét érdemes inkább hőkezelve fogyasztani. Bár nyersen is ehető, magas keményítőtartalma miatt úgy nehezebben emészthető, és nagyobb mennyiségben hasi panaszokat okozhat. Sütve, főzve, grillezve vagy pirítva azonban nemcsak aromásabb lesz, hanem könnyebben emészthetővé is válik.

Mi a különbség a szelídgesztenye és a vadgesztenye között?

Nagyon fontos, hogy a fogyasztásra alkalmas szelídgesztenyét (Castanea sativa) ne keverjük össze a vadgesztenyével (Aesculus hippocastanum). A vadgesztenye mérgezést okozhat, amelyre a National Capital Poison Center (NCPC) szerint az alábbi jelek figyelmeztethetnek:

hányinger és hányás

hasmenés

hasi fájdalom vagy görcsök

fejfájás

izomfájdalmak

Nagyobb mennyiségű vadgesztenye elfogyasztása esetén idegrendszeri tünetek – például gyengeség, izomrángások, koordinációs zavarok, nagyon súlyos esetekben pedig akár görcsrohamok – is jelentkezhetnek.

Forrás: hazipatika.com

Nyitókép: klopotenko.com

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