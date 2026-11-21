A Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány tehetségeket támogató programja első lépéseként várja olyan, Kárpát-medencei, kiemelkedő tehetségű, 14 és 30 év közötti, nappali tagozatos képzésben résztvevő fiatalok jelentkezését, akik:

a jövőjüket startupban képzelik el,

kimagasló tanulmányi eredménnyel rendelkeznek,

országos, illetve nemzetközi innovációs, tanulmányi, művészeti és sportversenyeken dobogós helyezést értek el,

kutatási eredményeiket publikálták,

kreatívak, számos területen az új megoldásokat látják,

motiváltak, szorgalmasok, kitartóak, áldozatkészek, elkötelezettek céljaik megvalósításában,

bár nem vettek részt, illetve nem szereztek dobogós helyet tanulmányi versenyeken, de úgy érzik, kiemelkedően tehetségesek és a jövőjüket startupban képzelik el.

Az Alapítvány által kiválasztott fiatal tehetségek egyénre szabott támogatásban részesülnek, melyhez az innováció felé való orientálás is hozzátartozik. Ennek során minden diák azt kapja, amire leginkább szüksége van a tehetsége kibontakoztatásához, a sikeres startup megvalósításához, mely minden esetben tartalmaz mentori támogatást.

Jelentkezni a https://kmta.hu/ oldalon, a regisztráció menüpontban lehet.

További információ az [email protected] e-mail címen.

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

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