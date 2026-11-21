В Україні 21 листопада відзначають День гідності та свободи. Його встановлено указом Президента від 13 листопада 2014 року на честь початку Помаранчевої революції 2004 року та Революції гідності 2013 року, повідомляє Укрінформ.

День гідності та свободи став наступником Дня свободи, який у 2005-2011 роках відзначали 22 листопада на честь Помаранчевої революції. У грудні 2011 року тодішній президент Віктор Янукович скасував День свободи, об’єднавши його з Днем Соборності.

21 листопада 2013 року на Майдані Незалежності в Києві розпочалися масові акції протесту у відповідь на рішення тодішньої влади призупинити курс на євроінтеграцію і згорнути підготовку до підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Спочатку на акцію вийшли кілька сотень людей, а вже 24 листопада – понад сто тисяч прихильників євроінтеграції.

Революція гідності коштувала Україні численних людських життів: понад 100 людей загинули, більш як 2 тисячі були поранені. А навесні 2014 року Росія розпочала збройну агресію проти України, окупувавши Крим і частину Донецької та Луганської областей.

Цьогоріч Україна відзначає День гідності та свободи вже п’ятий рік поспіль в умовах повномасштабного вторгнення РФ, яке триває від 24 лютого 2022 року. Країна продовжує боротьбу за свободу й незалежність.

До відзначення цієї дати підготували низку заходів, серед яких кінопокази, виставки, науковий форум та онлайн-флешмоб.

ukrinform.ua

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →