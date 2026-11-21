Ukrán tervezésű drónok nagy-britanniai gyártásáról állapodott meg szombaton Kijevben Wes Streeting brit védelmi miniszter és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

A londoni védelmi minisztérium tájékoztatása szerint a megállapodás alapján Ukrajna Nagy-Britanniában létesíthet dróngyártó üzemeket, ezzel is bővítve gyártási kapacitásait.

A tárca szerint a szombaton aláírt ipari egyezmény pénzügyi alapját az az 500 millió fontos katonai finanszírozási csomag képezi, amelyet Nagy-Britannia a héten jelentett be Ukrajna számára.

A csomag keretében London még az idén 240 millió font értékben szállít ezer rövid hatótávolságú légvédelmi rakétát indítóállásokkal és radarrendszerekkel együtt az ukrán fegyveres erőknek.

A Downing Street bejelentette azt is, hogy Nagy-Britannia 260 millió font értékben ezer nagy hatótávolságú támadó drónt is szállít Ukrajnának. Ezek a fegyverek ezer kilométernél nagyobb távolságra lévő célpontok ellen is bevethetők.

Ebben a katonai segélycsomagban tengeri, logisztikai és felderítő drónok, valamint kommunikációs eszközök és elektronikus hadviseléshez szükséges berendezések is szerepelnek.

A londoni védelmi minisztérium tájékoztatása szerint Wes Streeting, a tárca vezetője szombati kijevi látogatásán tett nyilatkozatában úgy fogalmazott:

Winston Churchill egykori brit miniszterelnök óta nem volt olyan európai vezető, aki többet tett volna népe, hazája és az egész kontinens szabadsága érdekében, mint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

Szombati ismertetésében a minisztérium megerősíti, hogy a brit kormány évi 3 milliárd font katonai segélyt nyújt Ukrajnának.

Forrás: MTI

Nyitókép forrása: REUTERS/Валентин Огіренко

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