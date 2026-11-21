Az ukrán Miniszteri Kabinet nemzeti jelentőségű műemléki státuszt adott a kijevi Mennyei Század hőseinek sétánya környékén található, a tüntetések és a tömeges halálesetek helyszínét magában foglaló területnek – jelentette be Szerhij Koreckij miniszterelnök a Telegramon.

A kormányfő emlékeztetett arra, hogy az ukrán nép számos alkalommal bizonyította: kész küzdeni szabadságáért és azért a jogáért, hogy önállóan dönthessen országa jövőjéről.

Mint fogalmazott, 13 évvel ezelőtt országszerte több százezer ember vonult ki a városok főtereire, hogy megvédje méltóságát és Ukrajna európai elköteleződését. Akkor sem hátráltak meg, amikor ezért a legnagyobb árat kellett megfizetniük.

A miniszterelnök hozzátette: Ukrajna szabadságáért a küzdelem továbbra is tart. Az ország függetlenségét nap mint nap a védelmi erők oltalmazzák, folytatva a Mennyei Század hőseinek és mindazoknak a küzdelmét, akik különböző korszakokban harcoltak azért, hogy Ukrajna szabad ország lehessen.

A kormányfő köszönetet mondott a hősök szüleinek is, akik – mint mondta – olyan fiúkat és lányokat neveltek, akik fegyver és különösebb tapasztalat nélkül, az igazság iránti elkötelezettségtől és hazaszeretettől vezérelve indultak harcba.

„Köszönet mindenkinek, aki akkor kiállt, és ma is védi azt a választásunkat, hogy szabad, független európai államban élhessünk” – tette hozzá Koreckij.

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