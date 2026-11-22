Max Verstappen, a Red Bull négyszeres világbajnok versenyzője nyerte a vasárnapi Forma-1-es Las Vegas-i Nagydíjat, amely nagyon látványosra és izgalmasra sikerült, elsősorban a számtalan előzés miatt.

A 29 éves holland pilótának ez az idei negyedik és pályafutása 75. futamgyőzelme, Las Vegasban harmadszor diadalmaskodott.

Verstappen mögött a tavaly világbajnok Lando Norris, a McLaren brit versenyzője zárt másodikként, csapattársa, az ausztrál Oscar Piastri pedig a harmadik pozícióban ért célba.

Az idei vb-győztes Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes fiatal olasz pilótája negyedik lett.

A rajt tisztán zajlott le, a pole pozíciót elfoglaló Verstappen gond nélkül elfordult elsőnek, mögé George Russell (Mercedes), valamint Norris sorolt be a második és a harmadik helyen. A hosszú egyenesek miatt kialakuló szélárnyék ugyanakkor lehetőséget teremtett arra, hogy a mezőny szinte teljesen együtt maradjon, s folyamatosan oda-vissza előzéseket láthasson a teltházas publikum.

Rövidesen Verstappen és Russell első helyért folytatott csatájába a másik Red Bullt vezető Isack Hadjar csatlakozott be, közben a negyedik pozícióért is komoly küzdelem zajlott, hátrébb pedig a Ferrarik harcoltak a két McLarennel. Utóbbi során Lewis Hamilton egyszer elhagyta a pályát és úgy ment vissza Norris elé, ezért a manőverért később 10 másodperces időbüntetést kapott.

A 20. körben Sergio Pérez (Cadillac) és Rafael Camara (Haas) ütközése, valamint Pérez gumifalban maradt autójának mentése miatt a pályára hajtott a biztonsági autó. Ekkor gyakorlatilag az egész mezőny a boxutcába hajtott kerékcserére, amely után a dobogós helyeken Verstappen, Russell, Hadjar volt a sorrend.

Az újraindítást követően folytatódott az oda-vissza előzések sorozata, Hadjar autóján viszont szinte azonnal eltört az első vezetőszárny, ezért a francia versenyzőnek a boxba kellett hajtania, és a mezőny végére esett vissza.

A győzelemért reálisan küzdő Verstappen és Russell mellé Antonelli, valamint Norris csatlakozott a szélárnyékos csatába, de ott volt a közelben Piastri és Pierre Gasly (Alpine) is. Közben valamivel hátrébb Charles Leclerc a saját ferraris csapattársát, Hamiltont forgatta meg, percekkel később a monacói versenyző 10 másodperces időbüntetést kapott ezért.

Három körrel a leintés előtt Russell az Antonelli elleni előzési manőver közben elrontotta a féktávot, az autójának orrával nekicsúszott a gumifalnak, ezért egészen a kilencedik helyig esett vissza.

A két McLaren-versenyző gyakorlatilag az utolsó körben előzte meg az addig másodikként száguldó Antonellit, de arra már nem maradt lehetőségük és esélyük, hogy Verstappent megtámadják, így a rutinos holland ezzel a sikerrel jelentős lépést tett abba az irányba, hogy az egyéni vb-pontverseny második helyén zárjon az idén.

A vb utolsó előtti fordulóját, a Katari Nagydíjat jövő hétvégén rendezik.

Forrás: MTI

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