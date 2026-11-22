A munkácsi járőrök egy Mercedes autóbusz vezetőjét állították meg a Volodimir Metropolita utcában, miután a sofőr megsértette a közlekedési szabályokat – adta hírül a kárpátaljai járőrszolgálat a Facebook-oldalán.

A rendőrök a járművezetővel folytatott beszélgetés során alkoholos befolyásoltságra utaló jeleket észleltek: alkoholszagot éreztek, és a férfi beszéde is zavart volt.

A sofőrt a helyszínen végzett alkoholtesztnek vetették alá. A vizsgálat 0,50 ezrelék alkoholt mutatott ki a szervezetében.

A férfival szemben közigazgatási határozatot hoztak a közúti jelzőtáblákra és útburkolati jelekre vonatkozó előírások megsértése miatt, továbbá jegyzőkönyvet vettek fel ittas járművezetés miatt.

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