Igazi téli időjárás uralkodik a Kárpátokban: a hegycsúcsokat és a hegyoldalakat hó borítja, a magashegységi területeken pedig már jelentős hótakaró alakult ki. A csúcsokon erős széllökésekkel kísért vihar tombol.

November 22-én reggel a Petrosz és a Hoverla közötti hágón 15–25 centiméteres hóréteget mértek. A térségben továbbra is gyengén havazik, a levegő hőmérséklete pedig mínusz 9 Celsius-fokra csökkent.

A Pip Ivan-hegyen még hidegebb van: a hőmérő mínusz 12 fokot mutat. A csúcsot köd borítja, nyugati irányból 17 m/s sebességű erős szél fúj, és jelentős mennyiségű hó hullott.

A festői téli táj ellenére a magashegységi időjárási körülmények továbbra is veszélyesek. A Pip Ivan-hegyen viharjelzést adtak ki, ezért a turistákat arra kérik, hogy vegyék figyelembe az időjárási figyelmeztetéseket, és egyelőre ne induljanak hegyi túrákra.

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