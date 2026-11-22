Egy 72 éves férfi sérült meg az Ungvári járásban. Tűzifát vágott, amikor a láncfűrész beleakadt a nadrágszárába, és megsebesítette a bal lábát – tudatta a kárpátaljai mentőszolgálat november 22-én.

A baleset következtében nyílt seb keletkezett a férfi lábszárán. A mentők megvizsgálták, felmérték az állapotát, majd ellátták, ezt követően az Ungvári Központi Városi Klinikai Kórházba szállították további vizsgálatok és kezelés céljából.

A szakemberek felhívják a figyelmet arra, hogy a láncfűrész használata fokozott óvatosságot igényel. Már egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos sérülésekhez vezethet. A munka megkezdése előtt ellenőrizni kell a gép műszaki állapotát, védőruházatot és megfelelő lábbelit kell viselni, a szerszámot pedig mindkét kézzel stabilan kell tartani. Fáradtan nem ajánlott láncfűrésszel dolgozni.

Mély, erős vérzéssel járó sérülés esetén azonnal hívni kell a 103-as segélyhívó számot. A mentők kiérkezéséig tiszta ruhával vagy kötszerrel közvetlen nyomást kell gyakorolni a sebre. Ha a végtagból származó erős vérzés közvetlen nyomással nem csillapítható, a seb fölött érszorítót kell felhelyezni, és fel kell jegyezni az alkalmazás időpontját.

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