Két 17 éves lány sérült meg egy közlekedési balesetben Munkácson, miután elütötte őket egy személyautó – számolt be róla a kárpátaljai mentőszolgálat november 21-én.

Az elsődleges orvosi vizsgálat során mindkét lánynál a csípőízület környékén keletkezett felületi sérüléseket állapítottak meg.

A mentők ellátták a sérülteket, majd további vizsgálatok és kezelés céljából a megyei gyermekkórházba szállították őket.

A szakemberek arra kérik a közlekedés résztvevőit, hogy fokozottan figyeljenek az utakon. A járművezetők tartsák be a biztonságos sebességet, kövessék a forgalmi helyzet alakulását, és legyenek felkészülve a gyalogosok megjelenésére. A gyalogosok pedig az úttest közelében ne használják figyelmetlenül a telefonjukat, sötétben pedig viseljenek fényvisszaverő elemeket.

Ha valaki sérültekkel járó közlekedési baleset szemtanúja lesz, haladéktalanul hívja a 103-as segélyhívó számot.

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