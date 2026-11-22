Közösségi Szőttes Konferenciára került sor a Hagyományok Hálózata – Kárpátalja szervezésében november 20-án. A rendezvénynek a jánosi Hotel Helikon biztosított helyszínt.

A jelenlévőket Váradi Enikő, a Hagyományok Hálózata – Kárpátalja kulturális szervezője köszöntötte, majd ismertette a konferencia létrejöttének előzményeit és célját.

A konferencia egy sorozat részeként, a Hagyományok Háza Hálózat és stratégiai partnerszervezetei révén valósult meg. A konferenciasorozat célja, hogy a Népművészeti Jelentés eredményeire építve szakmai párbeszédet teremtsen a népművészet helyi és térségi szereplői között. Az események legfontosabb hozadéka az együttlét, a párbeszéd, a népművészeti szervezetek közötti kapcsolatok erősítése és az együttműködések kialakítása. Hangsúlyozta, hogy ez az első alkalom, amikor szakmai keretek között találkozhatnak a kárpátaljai népművészettel foglalkozó szakemberek és a kárpátaljai közéletet formáló közösségek vezetői, hogy együtt gondolkodjanak a jövő kihívásairól.

Balogh György, Magyarország Beregszászi Konzulátusának konzulja beszédében kiemelte a konferencia nevének egyedi jellegét, hiszen egy közösségnek olyannak kell lennie, mint egy szőttesnek: a keresztszálak egymás alá és fölé helyezve tartják egymást, és amikor baj van, a szőttest közösen kell megjavítani.

Both Miklós, a Hagyományok Hálózata főigazgatója egy 2023-ban elindított kutatást ismertetett, amelynek eredményei indokolttá tették egy népművészeti ismertető kiadványsorozat, a Népművészeti Jelentés elkészítését. Ez a folyamat alapozta meg a Közösségi Szőttes konferencia szükségességét.

A Hagyományok Hálózata – Kárpátalja kirendeltségének vezetője, Pál Katalin előadásában bemutatta a szervezet történetét: elindulását, terjeszkedését, a kárpátaljai művészeti életre gyakorolt hatását, nehézségeit és jövőbeli terveit.

Örökségből élő gyakorlat – Inspirációk és ötletek a kárpátaljai népmeséktől a Hagyományok Háza népmesemondással kapcsolatos kínálatáig címmel tartott előadást Klitsie Szabad Boglárka, a Hagyományok Háza Közművelődési és Tudományos Szakcsoportjának munkatársa.

Az előadásokat követően kerekasztal-beszélgetésekre került sor kárpátaljai és magyarországi népművészeti szakemberek, intézményvezetők és közösségi vezetők bevonásával.

A konferencia programja több olyan területet érintett, amelyek meghatározóak a kárpátaljai népművészeti közösségek életében: az intézményi háttér, a népi kézművesség, a népmese, a népzeneoktatás, valamint az utánpótlás-nevelés és az értékátadás lehetőségei.

Az előadások és kerekasztal-beszélgetések között a jelenlévők népzenei összeállítást hallhattak a Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola, a Rezeda Folkműhely és a BorzsaVári Tehetséggondozó Műhely diákjainak előadásában.

A konferencia a Petőfi Kulturális Program keretében, a Nemzeti Művelődési Intézet koordinációjában valósult meg.

(Képek: Kárpátalja.ma)

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