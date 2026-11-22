Tizennégy emberrel nem sikerült felvenni a kapcsolatot a Kijev megyei Dimerben, ahol orosz dróntámadás következtében összeomlott egy ötemeletes társasház egy része. A helyszínen reggel óta kutató-mentő művelet zajlik, a hatóságok attól tartanak, hogy még lehetnek emberek a romok alatt – közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

Az államfő tájékoztatása szerint a mentőegységek eddig kilenc embert evakuáltak az épületből, a keletkezett tüzet pedig sikerült lokalizálni. A munkákba minden szükséges szolgálatot bevontak.

Zaporizzsjában szintén lakóépületeket ért orosz támadás: az irányított légibombákkal végrehajtott csapásban egy gyermek megsebesült.

Zelenszkij közlése szerint az elmúlt héten Ukrajna húsz régióját érte orosz támadás.

Oroszország mintegy 2700 drónt, közel 1460 irányított légibombát és 165 különböző típusú rakétát vetett be.

Utóbbiak jelentős része ballisztikus rakéta volt, köztük észak-koreai gyártmányú fegyverek is.

Az ukrán elnök szerint Oroszország folyamatosan segíti az észak-koreai rakéták korszerűsítését annak érdekében, hogy azok pontosabban csapódjanak be. Zelenszkij ezért sürgette Ukrajna légvédelmének megerősítését, különösen a ballisztikus rakéták elleni védekezés fejlesztését.

Kiemelte, hogy fontos lenne, ha az Egyesült Államok engedélyezné a partnerek által a PURL-program keretében már kifizetett Patriot rakéták átadását Ukrajnának.

Emellett arra kérte a támogató országokat, hogy folytassák hozzájárulásaikat a programhoz, amely az ukrán légvédelem számára a ballisztikus rakéták elleni eszközök egyik legfontosabb beszerzési forrása.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: Facebook/DSZNSZ

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