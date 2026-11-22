Öt nagy teljesítményű generátort adományozott Ungvárnak a német testvérváros, Darmstadt küldöttsége, amely Hanno Benz főpolgármester vezetésével munkalátogatáson tartózkodik a kárpátaljai megyeszékhelyen. A berendezéseket három óvoda – a 20. a 29. és a 42. számú –, a 15. számú líceum, valamint a 6. számú elemi iskola kapta. A generátorok áramszünet esetén biztosítják majd az intézmények működését.

Az adomány átadásán részt vett Bohdan Andrijiv, Ungvár polgármestere, helyettese, Marija Badida, valamint a városi tanács nemzetközi együttműködési és innovációs osztályának vezetője, Viktoria Tarahonics, illetve az oktatási osztály helyettes vezetője, Marina Pukivszka.

A több német adományozó által eljuttatott berendezések összértéke 116 620 euró.

A német partnerek korábban is jelentős segítséget nyújtottak a városnak. 2024 novemberében hét darab, egyenként 30–50 kilowatt teljesítményű generátor érkezett Ungvárra. Ezeket négy iskola és három óvoda kapta meg.

2025 augusztusában a német HEAG mobilo GmbH közlekedési vállalat két nagyméretű, alacsony padlós Mercedes-Benz autóbuszt adományozott a városnak. Ugyanekkor a darmstadti és a Darmstadt-Dieburg járási egészségügyi hatóság orvosi eszközökkel támogatta az Ungvári Városi Többprofilú Klinikai Kórházat.

Ungvár és Darmstadt több mint három évtizede ápol testvérvárosi kapcsolatot.

A teljes körű orosz invázió kezdete óta a német partnerek rendszeresen támogatják a kárpátaljai várost: humanitárius segélyt, járműveket, orvosi felszereléseket és a mindennapi működéshez szükséges technikai eszközöket juttatnak el a közösségnek.

Ungvár városi tanácsa köszönetét fejezte ki Darmstadt vezetésének és lakóinak, Hanno Benz főpolgármesternek, valamint a támogató alapítványoknak és valamennyi közreműködő partnernek. A városvezetés hangsúlyozta: nagyra értékeli a több évtizedes együttműködést és a német partnerek következetes támogatását Ukrajna nehéz időszakában.

Kárpátalja.ma

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