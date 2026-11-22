Az Alternatíva Németországért (AfD) nevű párt társelnöke, Tino Chrupalla 2,6 millió ember hazatelepítését szorgalmazza. Javaslata szerint nemcsak azoknak kellene elhagyniuk Németországot, akiknek erre jogszabályi kötelezettségük van, illetve a külföldi bűnelkövetőknek, hanem az ukrán, szír és afgán állampolgároknak is, amint megszűnnek a védelmük biztosításának feltételei – írja a német Welt.

Chrupalla azzal indokolta követelését, hogy a származási országokban bekövetkező politikai és biztonsági változások nyomán egyes menekülteknek már nem lesz szükségük védelemre. Amennyiben véget ér az ukrajnai háború, illetve javul a biztonsági helyzet Szíriában és Afganisztánban, az érintetteknek vissza kell térniük hazájukba. A politikus szerint összesen 2,6 millió emberről van szó.

A párt társelnökének elképzelése ugyanakkor ellentmond párttársának, Maximilian Krah-nak, aki korábban óva intett a tömeges kitoloncolásokkal kapcsolatos irreális várakozásoktól. Krah úgy véli, már 200 ezer ember kitoloncolása is a második világháború utáni Európa legnagyobb ilyen művelete lenne.

Daniel Thym migrációs szakértő, a Konstanzi Egyetem oktatója szerint

Chrupalla félrevezető képet fest a helyzetről, amikor azt sugallja, hogy ukránok, szírek és afgánok millióit rövid idő alatt, tömegesen lehetne kitoloncolni Németországból.

Ez jogilag nem kivitelezhető: a védelemre való jogosultságot minden érintett esetében egyénileg kell felülvizsgálni.

Bár a védelmi státusz feltételei idővel megváltozhatnak, és ez akár a jogosultság megszűnéséhez is vezethet, a változás nem vonatkozik automatikusan egy adott etnikai csoport valamennyi tagjára. Thym ezért jelentősen túlzónak tartja a Chrupalla által említett 2,6 milliós számot.

A legutóbbi elérhető adatok szerint 2026 közepén mintegy 259 ezer olyan ember tartózkodott Németországban, akinek el kellett volna hagynia az országot, miután elutasították a menedékkérelmét, és már nem rendelkezett tartózkodási jogosultsággal.

77 százalékuk azonban ideiglenes tartózkodási engedélyt kapott, ami felfüggeszti a kitoloncolásukat.

A németországi szociális ellátórendszer változása kapcsán korábban arról is beszámoltak, hogy július 1-jétől az ukrán menekültek – a munkanélküli német állampolgárokhoz hasonlóan – a Bürgergeld helyett az úgynevezett alapellátásban (Grundsicherung) részesülnek.

Kárpátalja.ma

Forrás: dsnews.ua

Nyitókép: AFP / SILAS STEIN

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