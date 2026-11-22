Az AfD társelnöke 2,6 millió németországi menekült hazatelepítését szorgalmazza
Az Alternatíva Németországért (AfD) nevű párt társelnöke, Tino Chrupalla 2,6 millió ember hazatelepítését szorgalmazza. Javaslata szerint nemcsak azoknak kellene elhagyniuk Németországot, akiknek erre jogszabályi kötelezettségük van, illetve a külföldi bűnelkövetőknek, hanem az ukrán, szír és afgán állampolgároknak is, amint megszűnnek a védelmük biztosításának feltételei – írja a német Welt.
Chrupalla azzal indokolta követelését, hogy a származási országokban bekövetkező politikai és biztonsági változások nyomán egyes menekülteknek már nem lesz szükségük védelemre. Amennyiben véget ér az ukrajnai háború, illetve javul a biztonsági helyzet Szíriában és Afganisztánban, az érintetteknek vissza kell térniük hazájukba. A politikus szerint összesen 2,6 millió emberről van szó.
A párt társelnökének elképzelése ugyanakkor ellentmond párttársának, Maximilian Krah-nak, aki korábban óva intett a tömeges kitoloncolásokkal kapcsolatos irreális várakozásoktól. Krah úgy véli, már 200 ezer ember kitoloncolása is a második világháború utáni Európa legnagyobb ilyen művelete lenne.
Daniel Thym migrációs szakértő, a Konstanzi Egyetem oktatója szerint
Chrupalla félrevezető képet fest a helyzetről, amikor azt sugallja, hogy ukránok, szírek és afgánok millióit rövid idő alatt, tömegesen lehetne kitoloncolni Németországból.
Ez jogilag nem kivitelezhető: a védelemre való jogosultságot minden érintett esetében egyénileg kell felülvizsgálni.
Bár a védelmi státusz feltételei idővel megváltozhatnak, és ez akár a jogosultság megszűnéséhez is vezethet, a változás nem vonatkozik automatikusan egy adott etnikai csoport valamennyi tagjára. Thym ezért jelentősen túlzónak tartja a Chrupalla által említett 2,6 milliós számot.
A legutóbbi elérhető adatok szerint 2026 közepén mintegy 259 ezer olyan ember tartózkodott Németországban, akinek el kellett volna hagynia az országot, miután elutasították a menedékkérelmét, és már nem rendelkezett tartózkodási jogosultsággal.
77 százalékuk azonban ideiglenes tartózkodási engedélyt kapott, ami felfüggeszti a kitoloncolásukat.
A németországi szociális ellátórendszer változása kapcsán korábban arról is beszámoltak, hogy július 1-jétől az ukrán menekültek – a munkanélküli német állampolgárokhoz hasonlóan – a Bürgergeld helyett az úgynevezett alapellátásban (Grundsicherung) részesülnek.
Forrás: dsnews.ua
Nyitókép: AFP / SILAS STEIN