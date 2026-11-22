Mentősökre támadt egy férfi Ungváron
Támadás érte az egyik ungvári mentőcsapat tagjait, miközben egy sérült férfit láttak el – számolt be az esetről a kárpátaljai mentőszolgálat.
A 103-as segélyhívóra egy 37 éves, fejsérülést szenvedett férfi miatt érkezett bejelentés. A helyszínre a 107. számú mentőegység vonult ki Bljasinec V. V. orvos vezetésével. A beteg bal fülén találtak sérülést, emellett felmerült a gyanú, hogy a dobhártyája is beszakadt.
Az egészségügyi dolgozók megvizsgálták a férfit, majd megkezdték a kórházba szállításának előkészítését.
Ekkor azonban a sérült testvére rátámadt a mentőcsapat tagjaira, fizikai erőszakot alkalmazva.
A helyszínre rendőröket hívtak, akik jelenlétében a beteg végül visszautasította a kórházi ellátást.
A mentőszolgálat hangsúlyozta: elfogadhatatlan az agresszió és az erőszak bármilyen formája munkatársaikkal szemben.
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