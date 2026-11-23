Megfázás vagy influenza esetén sokan keresnek olyan készítményeket, amelyek gyorsan enyhítik a lázat, a fejfájást, a köhögést és az orrdugulást. A patikákban azonban jelentős árkülönbségek lehetnek az ismert márkák és az olcsóbb, hasonló összetételű gyógyszerek között.

A BBC beszámolója szerint a drágább készítmények nem feltétlenül hatékonyabbak olcsóbb társaiknál. Jane Lawrence, a Manchesteri Egyetem professzora arra hívta fel a figyelmet, hogy a kedvezőbb árú gyógyszerek is átesnek a szükséges vizsgálatokon, ezért

nem feltétlenül indokolt többet fizetni pusztán a jól ismert márkanévért.

A szakértők szerint az összetett, több hatóanyagot tartalmazó készítmények sem feltétlenül nyújtanak nagyobb segítséget, mint az azonos hatóanyagokat külön-külön tartalmazó gyógyszerek. Ráadásul egyes összetevők hatékonyságát illetően korlátozottak a tudományos bizonyítékok.

Mit tartalmaznak a népszerű megfázás elleni szerek?

A kombinált készítmények egyik leggyakoribb összetevője a paracetamol, amely csökkenti a lázat és enyhíti a fájdalmat, a vírusokat azonban nem pusztítja el. A többi hatóanyagot elsősorban az orrdugulás, a köhögés és más kellemetlen tünetek enyhítésére adják hozzá.

Gyakori összetevő például a fenilefrin, amelynek feladata az orrnyálkahártya duzzanatának csökkentése. A szájon át szedett fenilefrin hatékonysága ugyanakkor vitatott. Az amerikai gyógyszerfelügyeleti hatóság 2024-ben azt javasolta, hogy elégtelen hatásossága miatt távolítsák el ezt az összetevőt a szájon át alkalmazható megfázás elleni készítményekből. A javaslatról egyelőre nem született végleges döntés.

Egyes gyógyszerek guaifenesint is tartalmaznak, amely a váladék hígításával elvileg megkönnyíti a köpet felköhögését. A hatékonyságát vizsgáló kutatások eredményei azonban nem egyértelműek.

Valóban hatásosabbak a koffeintartalmú szerek és a forró italporok?

A „maximális hatásúként” reklámozott készítményekben gyakran koffein is található. Ez valamelyest fokozhatja és gyorsíthatja a paracetamol fájdalomcsillapító hatását, az elérhető többletelőny azonban nem számottevő.

A forró vízben feloldható italporok szintén enyhíthetik a kellemetlen tüneteket, részben a meleg ital nyugtató hatásának köszönhetően.

Arra azonban nincs elegendő meggyőző bizonyíték, hogy ezek a készítmények a hagyományos gyógyszereknél gyorsabban szüntetnék meg a panaszokat.

Hogyan enyhíthetők a tünetek felesleges kiadások nélkül?

Az orvosok elsősorban a pihenést és a megfelelő folyadékbevitelt javasolják. Szükség esetén láz- és fájdalomcsillapító is alkalmazható. A torokfájást enyhítheti a sós vízzel történő gargalizálás, a mézzel és citrommal készült meleg ital pedig csillapíthatja a köhögést.

A kombinált gyógyszerek összetételét különösen fontos ellenőrizni. Ha valaki egyszerre több, paracetamolt tartalmazó készítményt szed, könnyen túllépheti a megengedett napi adagot, ami veszélyes túladagoláshoz vezethet.

Amennyiben a köhögés három hétnél tovább tart, mellkasi fájdalom, nehézlégzés vagy megmagyarázhatatlan fogyás jelentkezik, orvoshoz kell fordulni. A várandós nőknek pedig bármilyen megfázás elleni gyógyszer alkalmazása előtt ajánlott konzultálni egészségügyi szakemberrel.

Forrás: blik.ua

Nyitókép: illusztráció

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