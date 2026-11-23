Marine Le Pen visszautasította Volodimir Zelenszkij ukrán elnök meghívását Kijevbe, mert nem kíván semmilyen külföldi utazást tenni a jövő évi elnökválasztás előtti kampány során, ellentétben 2017-tel, amikor Moszkvában fogadta őt Vlagyimir Putyin orosz elnök – ezt maga a francia elnökjelölt jelentette be vasárnap, aki a felmérések szerint jelenleg a legesélyesebbnek tűnik a posztra.

„2017-ben sok külföldi látogatást tettem, és ez meggyőzött arról, hogy a 2027-es elnökválasztási kampányban nem szabad ilyet tennem” – mondta a legnagyobb ellenzéki párt, a Nemzeti Tömörülés jelöltje a France2 köztévének adott interjúban.

A szélsőjobboldali jelölt ugyanakkor készen áll egy találkozóra az ukrán elnökkel, de azt javasolta, hogy azt Brüsszelben tartsák, mivel szerinte ez a megfelelő hely egy eszmecseréhez Ukrajna „finanszírozásáról„, amely szerinte nagyrészben európai ügy.

Marine Le Pen hétfőn találkozott Ukrajna párizsi nagykövetével, akinek megerősítette, hogy ha májusban megválasztják államfőnek, „Franciaország költségvetési helyzete nem fogja lehetővé tenni Ukrajna pénzügyi támogatását a következő hónapokban„.

Marine Le Pen és Volodimir Zelenszkij október óta üzenget egymásnak különböző interjúkban, miután a Nemzeti Tömörülés jelöltje kijelentette, hogy megválasztása esetén leállítja Ukrajna pénzgyi támogatását.

„Ha Marine Le Pen Ukrajnába jön, azt hiszem, meg fogja változtatni a véleményét” – mondta az ukrán elnök november elején a L’Express című francia hetilapnak.

Forrás: MTI

(Nyitókép: Marine Le Pen (fotó: AP)

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