Kárpátalja is bekapcsolódik a Hősök Gyermekei Jótékonysági Alapítvány (Gyiti Herojiv) hagyományos, Karácsonyi csoda elnevezésű jótékonysági kezdeményezésébe, amelynek célja, hogy ünnepi ajándékokkal szerezzen örömet a háborúban egyik vagy mindkét szülőjüket elveszítő gyermekeknek. Ezt Miroszlav Bileckij, Kárpátalja kormányzója közölte.

Az alapítvány 2022 óta támogatja azokat a katonai és civil családokból származó gyermekeket, akik az ukrajnai háború következtében veszítették el egyik vagy mindkét szülőjüket. Jelenleg több mint 17 ezer gyermeket tartanak a gondozásukban az ország különböző régióiból, köztük Kárpátaljáról is. Számuk a közlemény szerint naponta növekszik.

Az akció keretében a gyermekek levelet írhatnak a Mikulásnak, amelyben megfogalmazzák kívánságaikat. A támogatók kétféle módon kapcsolódhatnak be a kezdeményezésbe: kiválaszthatnak egy vagy több levelet az alapítvány online platformján, majd beszerezhetik és elküldhetik a kért ajándékokat, illetve ajándékutalványokkal is támogathatják az idősebb gyermekeket.

Az utalványokat többek között műszaki cikkek, könyvek, kozmetikai termékek és sportfelszerelések vásárlására használhatják fel.

Bileckij közölte, hogy helyetteseivel együtt szintén kiválasztanak egy-egy kívánságot, emellett a megyei üzleti szféra képviselőit is bevonják a kezdeményezésbe. A kormányzó arra biztatta a vállalatokat és a segíteni kívánókat, hogy csatlakozzanak az akcióhoz.

Az érdeklődők az [email protected] e-mail-címen vehetik fel a kapcsolatot az alapítvánnyal.

Kárpátalja.ma

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →