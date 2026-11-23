A közeljövőben jelentősen emelkedhet a napraforgóolaj ára Ukrajnában: az egy literért fizetendő összeg akár a 115 hrivnyát is elérheti. A drágulás hátterében az ukrán napraforgó-feldolgozó üzemeket ért orosz támadások és a nemzetközi piaci árak emelkedése állhat.

Oleg Usztenko közgazdász a Novini.LIVE-nak nyilatkozva elmondta: a napraforgóolaj világpiaci ára már hetek óta emelkedik. Ukrajna a globális napraforgóolaj-fogyasztás mintegy felét biztosítja, ezért az ország termelésének visszaesése a nemzetközi piacon is hiányt idézhet elő.

A szakértő szerint a literenkénti 115 hrivnyás ár reális lehet az alapforgatókönyv szerint is, vagyis ez még nem a legkedvezőtlenebb előrejelzés.

Az olaj drágulása, valamint az esetlegesen növekvő importigény további inflációs nyomást gyakorolhat az ukrán gazdaságra.

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