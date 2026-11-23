November 23. és 30. között Ukrajna is csatlakozik az Európai Tesztelési Héthez, amelynek keretében országszerte ingyenes és bizalmas HIV-, valamint hepatitisz B és C szűréseket biztosítanak. A gyorstesztek eredménye már 15–30 percen belül elérhető.

A kezdeményezés célja a fertőzések korai felismerésének elősegítése, a megfelelő kezelés időben történő megkezdése, valamint a megelőzés fontosságának tudatosítása. A szervezők arra hívják fel a figyelmet, hogy a HIV-fertőzés és a vírusos hepatitiszek hosszú ideig akár tünetmentesen is jelen lehetnek, ezért a rendszeres szűrés különösen fontos.

Az ukrán hivatalos adatok szerint 2026 első kilenc hónapjában 5320 HIV-fertőzést regisztráltak az országban. Orvosi felügyelet alatt 130 522 HIV-vel élő ember állt, közülük 116 031-en, vagyis 88,9 százalékuk antiretrovirális kezelésben részesült.

Ugyanezen időszakban 1289 embernél állapítottak meg hepatitisz B-, 4794-nél pedig hepatitisz C-fertőzést. Hepatitisz B miatt 6478-an részesültek kezelésben, míg a hepatitisz C elleni terápiát 18 923 ember fejezte be.

A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a korai diagnózis kulcsfontosságú: a kezeletlen vírusos hepatitiszek súlyos májkárosodáshoz, májzsugorhoz és májrákhoz vezethetnek. Ugyanakkor a korszerű kezeléseknek köszönhetően a HIV-vel élők teljes életet élhetnek, a hepatitisz C gyógyítható, a hepatitisz B pedig hatékonyan kordában tartható.

Hol lehet tesztelni?

Ingyenes szűrésre többek között a háziorvosoknál, egészségügyi intézményekben és civil szervezeteknél van lehetőség. A vizsgálatot végző intézmények az alábbi térképeken kereshetők:

Hepatitisz B és C szűrőhelyek: https://short-link.phc.org.ua/gz4ww

HIV-szűrőhelyek: https://map.helpme.com.ua/

Emellett online is igényelhető ingyenes HIV-tesztcsomag, díjmentes házhoz szállítással. Erre az alábbi szolgáltatásokon keresztül van lehetőség:

Teszteld magad – Telegram-chatbot

ТЕСТВДОМА

Help24

További információ a HIV/AIDS témájú ingyenes ukrajnai telefonos segélyvonalon kérhető a 0 800 500 451-es számon.

A szakemberek arra biztatnak mindenkit, hogy ne várja meg a tünetek megjelenését, hanem éljen a szűrés lehetőségével. A korai felismerés nemcsak a saját egészség megőrzése, hanem a fertőzések továbbadásának megelőzése szempontjából is fontos.

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