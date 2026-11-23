Térkődarabbal dobott meg egy nőt, elfogták az ungvári fiatalt
Súlyos sérüléseket szenvedett egy 36 éves ungvári nő, akit egy verekedést követően egy törött térkő darabjával találtak el. Az eset november 20-án este történt Ungváron, az Odessza utcában, egy szálloda közelében.
A rendőrséghez a mentőktől érkeztt bejelentés, akik a sérültet kórházba szállították. A sértett barátnői szemtanúi voltak az esetnek, elmondásuk szerint a nőt egy ismeretlen férfi sebesítette meg.
A nyomozók közölték: kijevi idő szerint 21 óra 40 perc körül kobfliktus alakult ki két féfi között, amely verekedésbe tokollott. A dulakodás után az egyik ittas résztvevő félrehúzódott, felvett egy törött térkődarabot, majd ellenfele irányába hajította.
A kő azonban nem őt, hanem a társaság mögött álló 36 éves nőt találta el.
A sérültet súlyos állapotban szállították kórházba. Az orvosok nyílt koponyasérülést, epidurális vérömlenyt, valamint koponyaalapi törést állapították meg nála.
A rendőrség azonosította és őizetbe vette az elkövetőt, egy 19 éves ungvári fiatalembert.
A nyomozók súlyos testi sértés, valamint garázdaság miatt indítottak eljárást. A nyomozás az Ungvári Kerületi Ügyészség felügyelete alatt folytatódik.