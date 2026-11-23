Súlyos sérüléseket szenvedett egy 36 éves ungvári nő, akit egy verekedést követően egy törött térkő darabjával találtak el. Az eset november 20-án este történt Ungváron, az Odessza utcában, egy szálloda közelében.

A rendőrséghez a mentőktől érkeztt bejelentés, akik a sérültet kórházba szállították. A sértett barátnői szemtanúi voltak az esetnek, elmondásuk szerint a nőt egy ismeretlen férfi sebesítette meg.

A nyomozók közölték: kijevi idő szerint 21 óra 40 perc körül kobfliktus alakult ki két féfi között, amely verekedésbe tokollott. A dulakodás után az egyik ittas résztvevő félrehúzódott, felvett egy törött térkődarabot, majd ellenfele irányába hajította.

A kő azonban nem őt, hanem a társaság mögött álló 36 éves nőt találta el.

A sérültet súlyos állapotban szállították kórházba. Az orvosok nyílt koponyasérülést, epidurális vérömlenyt, valamint koponyaalapi törést állapították meg nála.

A rendőrség azonosította és őizetbe vette az elkövetőt, egy 19 éves ungvári fiatalembert.

A nyomozók súlyos testi sértés, valamint garázdaság miatt indítottak eljárást. A nyomozás az Ungvári Kerületi Ügyészség felügyelete alatt folytatódik.

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