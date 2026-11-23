Megható és méltóságteljes megemlékezést tartottak Gut községben, ahol istentisztelet keretében hajtottak fejet a közel nyolc évtizeddel ezelőtt málenykij robotra elhurcoltak emléke előtt.

Baksa Zsolt lelkipásztor igehirdetésében kiemelte az elhurcoltakról való megemlékezés fontosságát. Elmondta, hogy ahogyan a régi időkben, úgy napjaink megpróbáltatásai közepette is az Istenbe vetett hit adhat erőt és megtartást az embereknek.

Tóth Angéla bevezető beszédében hangsúlyozta: az emlékezés nem csupán a múlt felidézése, hanem kötelesség is.

A megemlékezésen Sin József, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) alelnöke is beszédet mondott. Hangsúlyozta a történelmi hűség fontosságát, és arra emlékeztetett, hogy a kárpátaljai magyarság szenvedéseit soha nem szabad elfeledni. Mint fogalmazott, a málenykij robot áldozatai nemcsak a múlt sebei, hanem a megmaradás és a helytállás örök szimbólumai is.

Ezt követően a Guti Gimnázium tanulói léptek színpadra. A fiatalok irodalmi összeállítással tisztelegtek a nyolcvan évvel ezelőtt elhurcoltak emléke előtt, bizonyítva, hogy a legfiatalabb generáció is őrzi és továbbadja ősei örökségét.

A guti megemlékezés ismét megmutatta, hogy a közösségi összefogás, a hit és a múlt tisztelete olyan erőt ad a kárpátaljai magyarságnak, amely a nehéz időkben is megtartja a közösséget.

Az ünnepség koszorúzással és a Himnusz eléneklésével zárult.

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