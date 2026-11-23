Külföldi delegáció látogatása miatt november 24-én, kedden Kárpátalja egyes útszakaszain ideiglenes forgalomkorlátozásokra lehet számítani – közölte a Kárpátaljai Megyei Állami/Katonai Közigazgatás.

A bejegyzésben arra szólítják fel az autósokat és a gyalogosokat, hogy útvonalaik megtervezésekor vegyék figyelembe az esetleges korlátozásokat, az átmeneti kellemetlenségek miatt pedig megértésüket kérik.

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