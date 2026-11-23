Az első tanító néni személye sokunk emlékezetében különleges helyet foglal el. Ő az, aki kézen fogja a kisgyermeket, amikor először lépi át az iskola küszöbét, megtanítja írni, olvasni, számolni, és közben az élet első fontos leckéit is átadja neki. Vannak pedagógusok, akik számára mindez nem néhány tanéven át tartó feladat, hanem egy egész életre szóló hivatás. A Nagyberegi Dobrai Péter Középiskola egyik sok évtizedes tapasztalattal rendelkező tanítónőjével a pedagóguspályáról, a hivatás szépségeiről és az évek során összegyűjtött tapasztalatokról, emlékekről beszélgettünk.

− Mikor és miért döntött úgy, hogy a pedagógusi pályát választja? Már fiatalon is tanítónő szeretett volna lenni, vagy az élet hozta így?

− Mindig közel álltak hozzám a gyermekek, ezért már a középiskola elvégzése után elhatároztam, hogy tanító szeretnék lenni. 1983-ban felvételiztem a Munkácsi Tanítóképzőbe. Abban az évben azonban nem indult tanítói szak, így az óvónői képzésre jelentkeztem, ahol 1985-ben végeztem. Ugyanazon év augusztus 4-én megkaptam a kinevezésemet Kígyósra, óvodavezetői állásba. 1989 augusztusáig dolgoztam ott, és nagyon szerettem ezt az időszakot. Közben férjhez mentem, megszületett a lányom, majd szülési szabadságra mentem. 1991-től a Nagyberegi Középiskolába hívtak dolgozni. Négy évig napközis nevelő voltam. 1995-től kaptam saját osztályt az alsó tagozaton. 2010-ben másoddiplomáztam, és alsó tagozatos tanítói diplomát szereztem. A mai napig itt tanítok, jelenleg már a nyolcadik alsós osztályomat kísérem. 2019-ben a Károli Gáspár Egyetemen a „Magyar mint idegen nyelv” szakon szereztem újabb diplomát. Néhány éve online formában ukrán iskolásoknak is tartok magyarórákat.

− Hosszú évek óta tanít a Nagyberegi Dobrai Péter Középiskolában. Emlékszik még az első tanítási napjára? Milyen érzésekkel és várakozásokkal lépett be annak idején az osztályterembe?

− Az első tanítási napomra ma is emlékszem. Félve léptem be, hiszen napközis nevelőként kezdtem, ahol vegyes csoporttal, sok gyermekkel és sokféle feladattal kellett foglalkoznom. Ez bizony kihívást jelentett, de a gyerekek hamar a szívembe lopták magukat, és úgy érzem, én is az övékbe.

− Több mint négy évtized alatt generációk kerültek ki a kezei közül. Milyen érzés találkozni egykori tanítványaival, akik ma már felnőttek, esetleg maguk is szülők?

− Nagyon jó érzés találkozni egykori tanítványaimmal, akár személyesen, akár csak egy üzenetváltás alkalmával. Különösen megható, amikor már szülőként vagy akár nagyszülőként találkozom velük. Ilyenkor mindig bevillan egy-egy emlék, akár egy csintalanság, egy kedves történet, de egy egyszerű „köszönöm” is sokat jelent számomra

− Az alsó tagozat különleges időszak a gyermekek életében. Mennyire meghatározó az első négy év abban, hogy a kisdiákok később hogyan viszonyulnak a tanuláshoz és az iskolához?

− Meghatározó és fontos az első négy év a gyermekek életében. Szokták mondani, hogy ha jó az alap, akkor könnyebben megy az építkezés. Ez igaz a későbbi iskolai évekre is: a biztos alapok segítik a felsőbb osztályokba való beilleszkedést és a további tanulást. Ha azonban az alapok nem elég erősek, a továbblépés is döcögősebb lehet.

− Az elmúlt évtizedekben sokat változott a világ, és vele együtt az oktatás is. Melyek azok a változások, amelyeket pedagógusként a leginkább érzékel?

− Igen, változott a világ, mi is változunk, és a mai gyermekek is mások, mint régen. Ahogyan a világ átalakult, úgy változott a gondolkodásmódjuk, a rendelkezésükre álló tudás és maguk az igényeik is. Az alapvető szükségleteik nem változtak, de az őket körülvevő digitális környezet, a felgyorsult ingerek és az új kihívások teljesen más helyzetet teremtenek a pedagógusok számára is.

− A tanítás nemcsak tudásátadás, hanem nevelés, türelem és odafigyelés is. Mit tart a legfontosabb feladatának ebben a négy évben? Milyen alapokat szeretne adni a kisdiákoknak, amelyekre később is építhetnek?

− Aki ezt a pályát választja, ne csupán szakmaként, hanem hivatásként művelje! Tegye magát fontossá ebben a munkában, hiszen nap mint nap nevel, türelemmel és odafigyeléssel fordul a gyermekek felé. Ez olyan, mint egy befektetés: sok-sok évnek kell eltelnie ahhoz, hogy a gyümölcse beérjen. De hiszem, hogy érdemes rá várni.

− Bizonyára számtalan emlékezetes pillanatot őriz a pályájáról. Van olyan tanítvány, történet vagy visszajelzés, amely különösen mély nyomot hagyott Önben?

− Persze, több ilyen emlékem is van, de most egyet emelnék ki, amelyre ennyi év távlatából is szívesen emlékszem vissza. Tél volt, nagyon nagy hó esett. Mivel mellékutcában lakunk, az utat teljesen ellepte a hó, és reggel még nyom sem vezetett ki az utcából. Gyalogosan sem lehetett könnyű elindulni, de végül a férjem nyomában lépdelve sikerült eljutnom az iskolába, az az 500 méter sem jelentett akadályt. Amikor elkezdődött az óra, az egyik hatéves kisfiú megkérdezte tőlem, hogyan sikerült feljönnöm. Elmondtam neki, milyen nehéz volt az út. Erre ő azt válaszolta: „Hála Istennek! Ha hazamegyek, apukám az autóval eltakarítja a havat” – mesélte.

− A pedagóguspálya sok örömmel, ugyanakkor nehézségekkel is jár. Mi az, ami ennyi év után is motiválja a mindennapi munkájában?

− Persze, a pedagóguspálya jár nehézségekkel és örömökkel is. Ami még mindig motivál, az a mindennapokban rejlik. Szerintem minden nap megadja azt a pillanatot, amikor a tanuló szemében felcsillan a megértés fénye, vagy amikor visszahallom tőle azt, amit korábban tanítottam neki. Emellett az a tudat is erőt ad, hogy a tudás átadásával valódi értéket teremtek. Olyat, amit senki nem vehet el tőlük, és amellyel formálhatom a jövőjüket.

−Ha most találkozna azzal a fiatal pedagógussal, aki pályája elején állt, mit mondana neki?

− Nehéz hivatás áll előtted, de megéri! „Egyetlen nap sem vész kárba, melyen tanultál valamit!” – D. Eddings.

− Köszönöm a beszélgetést. További eredményes éveket kívánok!

Mondik Márta

Kárpátalja.ma

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